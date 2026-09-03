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Tennis-Legende Billie Jean King schiesst gegen Roger Federer

Former U.S. tennis champion Billie Jean King claps as she walks on the stage during the International Women&#039;s Day in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Wednesday, March 8, 2023. (AP Photo/Kamran Je ...
Billie Jean King äusserte sich kritisch gegenüber Roger Federer.Bild: AP

Tennis-Legende fordert von Federer: «Soll sich stärker für Gleichberechtigung einsetzen»

Roger Federer wurde erst kürzlich von der Tennis-Ikone Billie Jean King kritisiert. Die US-Amerikanerin fordert vom 20-fachen Grand-Slam-Sieger, dass er sich mehr für Gleichberechtigung einsetzen soll.
03.09.2026, 10:5003.09.2026, 10:50

Erst vor wenigen Tagen wurde Roger Federer in die internationale Tennis-Hall-of-Fame aufgenommen. In einer grossen Zeremonie wurde dies vor den US Open gefeiert. Auch Legende Billie Jean King war in Newport dabei, schreckte aber nicht davon zurück, den Baselbieter zu kritisieren.

In einem Gespräch mit dem Reporter Jake Nevins vom Tennis-Magazin «The Racquet» sagte die 82-Jährige: «Ich wünschte, er würde sich stärker für Gleichberechtigung einsetzen.» Weiter erklärte King, dass sie den vierfachen Familienvater immer wieder darauf anspricht: «Ich sage ihm immer wieder: ‹Du hast zwei Jungen und zwei Mädchen! Du hast Gleichberechtigung in deinem Haushalt!›»

The twin daughters of Roger Federer, Myla Federer and Charlene Federer Australian Open tennis tournament, Day Three, Melbourne Park, Australia - 20 Jan 2026Melbourne Melbourne Park Victoria VIC Austra ...
Myla und Charlene Federer sind immer wieder bei Tennis-Partien zu sehen.Bild: www.imago-images.de

Während des Interviews versuchte ein Vertrauter von King, das Interview zu unterbrechen, aber die 28-fache Grand-Slam-Siegerin (12 im Einzel und 16 im Doppel) liess nicht locker. Sie ist klar der Meinung, dass sich Federer während seiner sportlichen Karriere zu wenig für Gleichberechtigung im Tennis einsetzte. «Glauben Sie, er würde etwas tun, um am Status quo zu rütteln? Das will er gar nicht. Ich würde an seiner Stelle auch Geld verdienen wollen», sagte King, welche findet, dass Federer seine hohe Popularität dafür zu wenig nutzte, «um das Boot ins Wanken zu bringen».

Schon während ihrer Karriere setzte sich King für die Gleichberechtigung im Tennis-Zirkus ein und kämpfte lange für die Gründung einer unabhängigen Frauentour. 1973 gewann sie im «Battle of the Sexes» gegen die ehemalige Weltnummer 1 Bobby Riggs in einem legendären Spiel.

Tennis champion Billie Jean King speaks during a news conference where the Los Angeles Dodgers announced that she and her partner Ilana Kloss are joining the team ownership group in Los Angeles, Frida ...
King konnte in ihrer Karriere zahlreiche Titel gewinnen.Bild: FR170211 AP

Zwar hat sich Federer auch schon zum Thema geäussert und sagte vor zehn Jahren: «Ich bin für gleiches Preisgeld.» Stellte aber auch klar, dass auf die wirtschaftliche Struktur und die Geschichte der verschiedenen Turniere geachtet werden muss.

Bei den vier Grand-Slam-Turnieren gibt es mittlerweile für die Frauen und Männer das gleiche Preisgeld. Wimbledon passte es 2007 als letztes Major-Turnier an, nachdem sich Serena Williams stark dafür eingesetzt hatte. (riz)

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Füdlifingerfritz
03.09.2026 11:16registriert März 2018
Total. Und gegen Armut, für bessere Bildung, gegen den Klimawandel, für bezahlbare Mieten, gegen Massentierhaltung, für gratis ÖV für alle, gegen Gentrifizierung und für Freibier an jeden dritten Freitag im Monat. Es gäbe noch viel wofür oder wogegen man sich einsetzen könnte. Dies anderen vorschreiben zu wollen ist aber ziemlich schwach.
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Max Dick
03.09.2026 11:19registriert Januar 2017
Federer soll genau eines tun. Das worauf er Lust hat. Und Leute, die ihn in irgendeiner Art für ihre ideologischen „Projekte“ einspannen wollen, komplett ignorieren. So wie er das schon seine ganze Karriere gekonnt gemacht hat.
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Vegan-Pacman
03.09.2026 11:22registriert Juni 2025
Wieso sollte Roger das tun? Das entspricht nicht seiner Marke. Vielleicht ist es ihm egal, vielleicht ist er gegenteiliger Meinung. Vielleich ist ihm das Thema zu blöd und oder er will sich grundsätzlich nicht politisch äussern. Es ist schlicht eine Anmassung zu denken, nur weil das eigene Thema wichtig scheint, es sich alle anderen auch zu eigen machen müssen - und sonst seien sie moralfreie Deppen.
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