Billie Jean King äusserte sich kritisch gegenüber Roger Federer. Bild: AP

Tennis-Legende fordert von Federer: «Soll sich stärker für Gleichberechtigung einsetzen»

Roger Federer wurde erst kürzlich von der Tennis-Ikone Billie Jean King kritisiert. Die US-Amerikanerin fordert vom 20-fachen Grand-Slam-Sieger, dass er sich mehr für Gleichberechtigung einsetzen soll.

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Erst vor wenigen Tagen wurde Roger Federer in die internationale Tennis-Hall-of-Fame aufgenommen. In einer grossen Zeremonie wurde dies vor den US Open gefeiert. Auch Legende Billie Jean King war in Newport dabei, schreckte aber nicht davon zurück, den Baselbieter zu kritisieren.

In einem Gespräch mit dem Reporter Jake Nevins vom Tennis-Magazin «The Racquet» sagte die 82-Jährige: «Ich wünschte, er würde sich stärker für Gleichberechtigung einsetzen.» Weiter erklärte King, dass sie den vierfachen Familienvater immer wieder darauf anspricht: «Ich sage ihm immer wieder: ‹Du hast zwei Jungen und zwei Mädchen! Du hast Gleichberechtigung in deinem Haushalt!›»

Myla und Charlene Federer sind immer wieder bei Tennis-Partien zu sehen. Bild: www.imago-images.de

Während des Interviews versuchte ein Vertrauter von King, das Interview zu unterbrechen, aber die 28-fache Grand-Slam-Siegerin (12 im Einzel und 16 im Doppel) liess nicht locker. Sie ist klar der Meinung, dass sich Federer während seiner sportlichen Karriere zu wenig für Gleichberechtigung im Tennis einsetzte. «Glauben Sie, er würde etwas tun, um am Status quo zu rütteln? Das will er gar nicht. Ich würde an seiner Stelle auch Geld verdienen wollen», sagte King, welche findet, dass Federer seine hohe Popularität dafür zu wenig nutzte, «um das Boot ins Wanken zu bringen».

Schon während ihrer Karriere setzte sich King für die Gleichberechtigung im Tennis-Zirkus ein und kämpfte lange für die Gründung einer unabhängigen Frauentour. 1973 gewann sie im «Battle of the Sexes» gegen die ehemalige Weltnummer 1 Bobby Riggs in einem legendären Spiel.

King konnte in ihrer Karriere zahlreiche Titel gewinnen. Bild: FR170211 AP

Zwar hat sich Federer auch schon zum Thema geäussert und sagte vor zehn Jahren: «Ich bin für gleiches Preisgeld.» Stellte aber auch klar, dass auf die wirtschaftliche Struktur und die Geschichte der verschiedenen Turniere geachtet werden muss.

Bei den vier Grand-Slam-Turnieren gibt es mittlerweile für die Frauen und Männer das gleiche Preisgeld. Wimbledon passte es 2007 als letztes Major-Turnier an, nachdem sich Serena Williams stark dafür eingesetzt hatte. (riz)