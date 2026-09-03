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Alcaraz mit Fehlstart – danach aber souverän

epa13208251 Carlos Alcaraz of Spain celebrates his victory over Jaime Faria of Portugal during their Men&#039;s Singles second round match at the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New ...
Carlos Alcaraz steht in der dritten Runde.Bild: keystone

Alcaraz mit Fehlstart – danach aber souverän + Wawrinka-Bezwinger ausgeschieden

03.09.2026, 08:1103.09.2026, 08:11
Inhaltsverzeichnis
Alcaraz nach Fehlstart souverän
Wawrinka-Bezwinger scheidet aus
Sabalenka verliert nur zwei Games

Alcaraz nach Fehlstart souverän

Carlos Alcaraz erreichte nach einem Fehlstart auf souveräne Art die 3. Runde. Der Titelverteidiger aus Spanier schlug den Portugiesen Jaime Faria, der im Juli beim Turnier in Gstaad Stan Wawrinka in der 1. Runde bezwungen hatte, 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Mit dem klaren Erfolg gegen die Nummer 72 der Welt unterstrich Alcaraz, dass er sich nach der langen Zwangspause wegen einer Handgelenkverletzung wieder auf einem guten Weg zurück befindet. Nächster Gegner ist der Chinese Wu Yibing, im Ranking die Nummer 113.

epaselect epa13208292 Carlos Alcaraz of Spain reacts while in action against Jaime Faria of Portugal during their Men&#039;s Singles second round match at the US Open Tennis Championships in Flushing ...
Carlos Alcaraz startete nicht gut – gewann danach aber souverän.Bild: keystone

Wawrinka-Bezwinger scheidet aus

Der Italiener Matteo Berrettini, welcher in der ersten Runde gegen Stan Wawrinka gewinnen konnte, muss die Segel streichen. In der zweiten Runde verliert die Weltnummer 43 gegen Mariano Navone in vier Sätzen.

Nachdem Berrettini den ersten Satz noch für sich entscheiden konnte, übernahm der Argentinier das Spieldiktat und konnte die nächsten drei Sätze gewinnen. Navone sorgte in der ersten Runde für eine grosse Überraschung, als er gegen Novak Djokovic gewinnen konnte. In der nächsten Runde trifft Navone auf seinen Landsmann Tomas Martin Etcheverry.

Mariano Navone, of Argentina, celebrates after he defeated Novak Djokovic, of Serbia, during the first round of the U.S. Open tennis championships Sunday, Aug. 30, 2026, in New York. (AP Photo/Frank F ...
Mariano Navone schlägt Matteo Berrettini.Bild: keystone

Sabalenka verliert nur zwei Games

Aryna Sabalenka steht nach einem deutlichen Sieg locker in der dritten Runde. In der Partie gegen die Russin Polina Iatschenko gab die Weltnummer 1 in beiden Sätzen jeweils nur ein Game ab. In der nächsten Runde trifft Sabalenka auf die Usbekin Kamilla Rakhimova.

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