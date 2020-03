Sport

Schaun mer mal

Freestyle-Skier Andri Ragettli zeigt Parcours in der eigenen Wohnung



Parcours über Tisch, Stühle und Laptop – so kämpft Andri Ragettli gegen das Coronavirus

Andri Ragettli ist bekannt für seine verrückten Parcours. Normalerweise filmt der Schweizer Freeskier aber seine Hindernis- und Balanceläufe in einer Turnhalle. Das ist momentan aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht möglich, hält den Bündner aber nicht davon ab, etwas spektakulär herumzuturnen.

Statt Schwedenkästen und Sprossenwände müssen nun halt einfach der Esstisch, Bücherregale und Stühle hinhalten. Auch ein Laptop muss dran glauben. Ragettlis Video soll aber nicht nur Jux sein: Für jeden Like, den der Beitrag erhält, will der 21-Jährige einen Rappen an die WHO für den Kampf gegen das Coronavirus spenden.

Ach ja, eines sei noch gesagt: bitte nicht nachmachen! (abu)

Abonniere unseren Newsletter