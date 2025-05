Basel ist nach acht Jahren wieder Schweizer Meister. Bild: keystone

Weil Servette gegen YB nicht gewinnt: Basel kann sich über den 21. Meistertitel freuen

Ausgerechnet die Young Boys besiegeln in der 35. Runde der Super League den 21. Meistertitel des FC Basel. Der entthronte Titelverteidiger nimmt Servette mit einem 0:0 in Genf die entscheidenden Punkte ab.

Mehr «Sport»

Dreimal war Servette nach anfänglichem YB-Übergewicht nahe dran, die auf dem Papier noch nicht beschlossene Meisterschafts-Entscheidung um ein paar Tage hinauszuzögern. In der 58. Minute fing Keyan Varela einen missratenen Rückpass von Zachary Athekame ab, scheiterte aber alleine vor Marvin Keller. Kurz darauf traf Timothé Cognat den Pfosten. Und in der 91. Minute schoss Miroslav Stevanovic bei einem gefährlichen Konter über den spät eingewechselten Dereck Kutesa Keller an.



In einer attraktiven Partie zwischen Servette und YB fehlten nur die Tore. Bild: keystone

Die Young Boys, denen zusehends die Ideen ausgingen, hatten ihre besten Chancen in der ersten Halbzeit. Zwei Treffer - einer von Athekame und einer von Darian Males - zählten wegen Abseits nicht. Dazu kratzte Joël Mall einen wohl als Flanke gedachten und gefährlich Richtung Tor fliegenden Ball mit einer imposanten Flugeinlage aus dem Winkel.

So blieb es beim 0:0, das beiden Teams nur bedingt half. Servette behauptete sich zwei Punkte vor YB auf dem 2. Platz. Die bei ihrer Aufholjagd wieder stagnierenden Young Boys vermieden die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen und gehen mit zwei respektive drei Punkten Vorsprung auf Luzern und Lugano sowie Lausanne-Sport in die letzten drei Runden.

Derweil konnte der FC Basel seine Meisterfeier durch das Remis am Tag nach seiner 5:2-Gala in Lugano am Sonntag auch offiziell starten. Er tat dies im Anschluss an die Partie in Genf standesgemäss auf dem Balkon des «Papa Joe's» über dem Basler Barfüsserplatz. «Herzliche Gratulation an den FCB. Er war die beste Mannschaft in dieser Saison, darüber muss man nicht diskutieren», anerkannte YB-Verteidiger Sandro Lauper im Blue-Interview. (riz/sda)

Servette - Young Boys 0:0

SR Schnyder.

Servette: Mall; Tsunemoto, Adams, Severin, Mazikou; Douline, Baron; Stevanovic, Cognat (89. Kutesa), Keyan Varela (76. Ndoye); Crivelli (79. Ouattara).

Young Boys: Keller; Athekame (77. Blum), Lauper, Benito, Hadjam; Males (68. Virginius), Raveloson, Ugrinic (77. Lakomy), Fassnacht; Colley (89. Itten), Bedia.

Verwarnungen: 87. Blum. (riz/sda)