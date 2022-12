Kleber hätte wenig gebracht – so störten Umweltschützer den Langlauf-Weltcup

Der Langlauf-Weltcup gastiert an diesem Wochenende in Lillehammer, der norwegischen Olympiastadt von 1994. Das Rennen über 20 Kilometer klassisch der Männer am Sonntagmittag wurde dabei nicht nur von Sportfreunden verfolgt, sondern auch von Umweltschützern. Mitglieder der Vereinigung Stopp Oljeletinga versuchten, das Rennen zu stören.

Bevor das geschlossene Läuferfeld auf der ersten Runde nach wenigen Minuten auftaucht, postieren sich Aktivisten mit einem Transparent auf der Loipe.

Bild: Stopp Oljeletinga

Dazu giessen sie rote Farbe in den Schnee.

Bild: SRF

Doch die Aktivisten machen die Rechnung ohne die anderen Anwesenden. Die zerren sie und das Transparent von der Strecke. Das Feld kann die Stelle ungehindert passieren.

Bild: SRF

Wie ein Reporter des norwegischen Radios vor Ort berichtete, griff die Polizei ein. Es habe auch einige Demonstranten gegeben, die sich flach auf die Loipe legten und von Beamten weggetragen wurden.

Die Gruppierung Stopp Oljeletinga bekannte sich zur Aktion. Sie fordert angesichts der globalen Erwärmung einen sofortigen Stopp der Ölförderung auf dem norwegischen Festlandsockel.

Das Rennen war erwartungsgemäss eine norwegische Angelegenheit. Die Einheimischen feierten angeführt von Paal Golberg einen Vierfach-Sieg. Als bester Schweizer belegte der Toggenburger Beda Klee Rang 39. (ram)