Goggia holt das Lake-Louise-Double – Suter steht erneut auf dem Podest

Corinne Suter steht auch in der zweiten Abfahrt von Lake Louise auf dem Podest. Die Schwyzerin, tags zuvor Zweite, wird hinter der neuerlichen Siegerin Sofia Goggia und Nina Ortlieb Dritte.

Nach vier Hundertsteln am Freitag fehlten Corinne Suter in der Reprise, die wegen des starken Windes nur auf verkürzter Strecke stattfinden konnte, 0,37 Sekunden zu Sofia Goggia. Die 30-jährige Italienerin triumphierte auf der Piste im Banff National Park zum fünften Mal hintereinander.

So fährt Sofia Goggia in Lake Louise zum Sieg. Video: SRF

Im Vorjahr hatte die nun 19-fache Weltcup-Siegerin ebenfalls beide Abfahrten sowie den Super-G gewonnen. Goggia legte die Differenz zur Abfahrts-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin im flachen letzten Streckendrittel. Bei der zweitletzten Zwischenzeit hatte noch Suter mit 16 Hundertsteln Vorsprung geführt.

Suters Fahrt zur zwischenzeitlichen Schweizer Doppelführung. Video: SRF

Lange Zeit sah es für die 28-jährige Schwyzerin wiederum nach dem 2. Platz aus. Doch mit der hohen Startnummer 26 schob sich Nina Ortlieb (0,34 Sekunden zurück) noch zwischen Goggia und Suter. Zugleich verdrängte die Österreicherin, die in zwei der drei Trainings in Lake Louise - allerdings jeweils mit einem Torfehler - Bestzeit aufgestellt hatte, Joana Hählen noch auf den 4. Platz. Die Berner Oberländerin verpasste am Ende ihren vierten Podestplatz im Weltcup nur um 22 Hundertstel.

Eine deutliche Steigerung gelang auch Michelle Gisin. Mit Rang 8 erreichte die Obwaldnerin, die am Freitag in der ersten Abfahrt nur 22. geworden war, die mit Abstand beste Klassierung dieser Saison. Gisin hatte auf diese Saison hin ihre Skimarke gewechselt.

Lara Gut-Behrami (13. Platz) und ex-aequo mit der Tessinerin auch Delia Durrer - sie mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis überhaupt -, sowie Jasmine Flury (15.) und Priska Nufer (19.) rundeten das starke Schweizer Teamergebnis ab.

Zum Abschluss steht am Sonntagabend (Start 19.00 Uhr) in Lake Louise noch der erste Super-G des Winters auf dem Programm. (sda)