UEFA Euro 2020: Warum das Gegentor für Tschechien so bitter VAR



Bild: keystone

Warum das erste Gegentor gegen Dänemark für Tschechien so bitter VAR

Im EM-Viertelfinal gegen Tschechien geht Dänemark schon in der 5. Minute in Führung. Thomas Delaney von Borussia Dortmund trifft per Kopf nach einem Eckball:

Das Tor war regulär – und hätte trotzdem nicht fallen dürfen. Denn der Eckball war ein Fehlentscheid, der Ball ging von einem Dänen ins Aus. Abstoss für Tschechien wäre damit die richtige Entscheidung gewesen:

Nun würde man meinen, dass so ein klarer Fehlentscheid in Zeiten des Videoschiedsrichters (VAR) korrigiert wird. Doch dem ist nicht so.

Das Pech der Tschechen ist es, dass in den VAR-Regeln unmissverständlich festgehalten ist, wann der Bildschirm-Schiri eingreifen darf und wann nicht. Und Eckbälle gehören wie Freistoss- oder Einwurf-Entscheidungen nicht dazu. Da zählt, was der Schiedsrichter auf dem Feld entschieden hat.

Die Experten vom Schiedsrichter-Blog «Collinas Erben» haben den passenden Auszug gepostet. «Fussball würde kaputt gemacht, wenn jeder mögliche Fehlentscheid im Vorfeld eines Treffers kontrolliert werden müsste», heisst es darin etwa:

Und wer die Begründung erfahren möchte, warum das so ist: Hier ist der betreffende Auszug aus dem Handbuch des IFAB für den VAR. pic.twitter.com/LbBCEubyhX — Collinas Erben (@CollinasErben) July 3, 2021

Aus Sicht der Tschechen haftet dem Treffer Delaneys dennoch der Schwefelgeruch der Ungerechtigkeit an. Immerhin: Weil das Tor schon so früh fiel, haben sie noch fast den gesamten Match zeigt, um den Rückstand wettzumachen. (ram)

» Zum Liveticker

