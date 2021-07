Sport

UEFA Euro 2020: Bewerte die EM-Auftritte der Schweizer Spieler



Bild: keystone

Dreimal Note 6, nur einer ungenügend – wie bewertest du die EM-Auftritte der Schweizer?

Die Europameisterschaft endete mit einem Drama – die Schweiz verliert den Viertelfinal gegen Spanien nach heroischem Kampf im Penaltyschiessen. Es war trotzdem ein unvergessliches Turnier. Zeit für die Analyse: Wer hat überzeugt? Wer hat Verbesserungspotenzial? Hier gibt's die EM-Noten für Spieler und Trainer.

lea senn, etienne wuillemin und christian brägger

Trotz der Tatsache, dass für den Halbfinal nur ganz wenig gefehlt hat, lässt sich sagen: Es war eine wunderbare Europameisterschaft, die Schweizer Nationalmannschaft hat nach harzigem Start überzeugt und sich mit dem Sieg über Frankreich in die Herzen der Fans und erstmals seit 1954 in einen Viertelfinal an einem grossen Turnier gespielt.

Die EM-Noten der Schweizer Nati-Spieler 1 / 23 Die EM-Noten der Schweizer Nati-Spieler quelle: keystone / vadim ghirda

Wie beurteilst du die EM-Leistungen der Schweizer Spieler? Wer hat überzeugt, wer kann sich verbessern? Hier kannst du deine Noten abgeben.

Goalie

Verteidigung

Mittelfeld

Stürmer

