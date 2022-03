Alexander Bublik spielt den Ball mit dem Griff. Bild: keystone

Tennisschläger falsch herum? Kein Problem für Alexander Bublik

Beim Miami Open sorgt der Kasache Alexander Bublik für einen Punkt der speziellen Sorte. Im Zweitrunden-Duell gegen den Norweger Casper Ruud hat der 24-Jährige die Chance, den Punkt und damit auch sein Aufschlagspiel mit einem gewöhnlichen Smash zu beenden. Doch Bublik, der für seine teilweise aussergewöhnlichen Schläge bekannt ist, entscheidet sich, den Ball nicht mit dem Schlägerkopf, sondern mit dem Griff zu spielen.

Der Kasache bringt den Ball übers Netz, doch Ruud kommt noch einmal heran. Erst dann beendet Bublik den Punkt mit einem herkömmlichem Smash.

Auch Ruud kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und klatscht seinem Gegner beim folgenden Seitenwechsel ab. Am Ende gewinnt Bublik zwar diesen Punkt, aber nicht die Partie. Ruud zieht mit einem 6:3 und 6:2 in die nächste Runde ein. Beim Handshake meint er zu Bublik: «Immerhin wirst du wieder in den Tennis-TV-Highlights zu finden sein.» (abu)