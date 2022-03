Ex-Tennis-Profi Dolgopolov kämpft in der Ukraine: «Ich bin es mir schuldig, hier zu sein»

... wie er nach Kiew gekommen ist:

«Ich habe ein paar Jungs gefunden, die ebenfalls zurückwollten. Wir haben uns irgendwo in Europa getroffen und ein paar Sachen gekauft, die unsere Armee brauchen kann: Wärmebildoptik, ein Fernglas, Zielaufsätze für die Scharfschützengewehre, solche Dinge. Wir hatten auch Geld gesammelt und sind dann in Zagreb aufgebrochen. Über Zwischenetappen in Kroatien, Ungarn und Slowenien nach Polen. In Polen habe ich die Grenze überquert und traf meinen Vater auf der ukrainischen Seite. Einen Tag blieben wir an einem sicheren Ort, dann habe ich einen Zug nach Kiew genommen.



Wer hier auf der Strasse unterwegs ist, könnte für einen Russen gehalten werden, also musste ich meine Freunde bitten, mich bewaffnet abzuholen und in die Wohnung zu bringen. Sonst hätte ich in der U-Bahn-Station bleiben müssen. Dort wollte ich nach meiner Reise aber nicht 24 Stunden lang ausharren.»