Sport

Schaun mer mal

Olympia 2020: Verletzungs-Drama um Zehnkämpfer Thomas Van Der Plaetsen



Bild: keystone

Drama um Zehnkämpfer: Vom Krebs zurückgekämpft und jetzt im Rollstuhl abtransportiert

Was für ein bitterer Wettkampf: Für den belgischen Zehnkämpfer Thomas Van Der Plaetsen, dem Europameister von 2016, sind die Olympischen Spiele schon wieder vorbei, bevor sie richtig begonnen haben. Im Weitsprung, der erst zweiten von zehn Disziplinen, verletzt sich Van Der Plaetsen beim Absprung am rechten Bein, das beim Absprung stark überdehnt wird, und landet danach bäuchlings in der Sandgrube.

Der Belgier wird danach noch im Sand vom medizinischen Personal gepflegt und muss das Leichtathletik-Stadion im Rollstuhl verlassen. Ersten Berichten zufolge soll er sich am Knie und am Oberschenkel verletzt haben.

Es ist nicht zum ersten Mal, dass Van Der Plaetsen mit schweren gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hat. 2014 wurde bei ihm eine Hodenkrebs-Erkrankung festgestellt. Der Belgier kämpfte sich durch eine Operation und die Chemotherapie. 2015 beschloss der Leichtathlet, dass er seine Karriere noch nicht beenden möchte und wurde nur ein Jahr später Europameister im Zehnkampf. (abu)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 75 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / ben curtis Geburtsblind und Marathon-Läuferin? Das geht! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter