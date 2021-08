Sport

Leichtathletik

Olympia 2020: Ein frustrierter Jason Joseph verpasst den Hürden-Final



Bild: keystone

«Zu schön, zu passiv gelaufen» – ein frustrierter Jason Joseph verpasst den Final

Jason Joseph verpasst den Final über 110 m Hürden als 14. deutlich. Dies ärgert den Basler, weil er den für den Endlauf nötigen Wert von 13.32 Sekunden in den Beinen hätte.

Joseph blieb eine Weile lang auf der Bahn sitzen und schüttelte nur den Kopf. Er hatte von sich mehr erwartet als 13.46 Sekunden und Platz 5 in seiner Halbfinal-Serie. Nur zu gerne hätte er es den Sprinterinnen nachgemacht und gezeigt, dass auch die Schweizer Männer bei Olympia final-tauglich sind.

Video: SRF

«Zu schön, zu passiv gelaufen», analysierte der 22-Jährige. Am Vortag hatte er bei identischen Bedingungen in 13.31 Sekunden noch bewiesen, was ihn im steckt. Diesmal fehlte ihm nach einem guten Start im Mittelteil die Aggressivität. «Schade. Von der Zeit her habe ich den Final drauf», sagte der U23-Europameister aus dem Jahr 2019. Zum Glück sei die Saison noch nicht fertig. So könne er noch zeigen, was wirklich ihm stecke.

Der Schweizer Rekordhalter (13.29) ist fest entschlossen, dereinst die Schallmauer von 13 Sekunden zu durchbrechen. Aus diesen Grund hat er sich in den USA der Trainingsgruppe um Coach Rana Reider angeschlossen. «Dort triffst du Typen, die für die Olympischen Spiele und nicht für Schweizer Meisterschaften trainieren. Das pusht dich in jeder Einheit», beschrieb er den Unterschied zu früher und zählte die Namen Andre De Grasse, Trayvon Bromell oder Christian Taylor auf.

Video: SRF

Zu Beginn der Saison musste Joseph schlechte Zeiten im Wettkampf verdauen, obwohl er in den USA an Kraft und Schnelligkeit zugelegt hatte. Die Power brachte er zunächst nicht sauber ins Hürdenkorsett. Er stand sogar unter Druck, mangels Leistungsbestätigung von Swiss Olympic nicht für Tokio nominiert zu werden. Erst am Ende der Selektionsphase an den Schweizer Meisterschaften in Langenthal gelang ihm der Befreiungsschlag.

Die saubere Lauftechnik hat Joseph inzwischen wieder gefunden. Bei den Einsätzen im kommenden Monat hat er nur ein Ziel: den Schweizer Rekord. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 70 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / bernat armangue Geburtsblind und Marathon-Läuferin? Das geht! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter