Damit Dortmund am letzten Spieltag noch auf die Champions League hoffen kann, benötigt die Mannschaft von Gregor Kobel am Sonntag beim Gastspiel in Leverkusen mindestens einen Punkt.

Seit der Saison 2021/22 war Bochum in der Bundesliga vertreten, nun muss der VfL nächste Saison in der zweiten Liga antreten. Nach einem schwachen Saisonstart und zuletzt sieben Spielen mit nur zwei Punkten war der Abstieg absehbar.

Der FC Basel kann am Wochenende Meister werden – das sind die Szenarien

Dem FC Basel ist der 21. Meistertitel der Geschichte kaum mehr zu nehmen. Am Sonntag könnte der Titel auch rechnerisch feststehen.

Albian Ajeti ist es egal, ob der Meistertitel am Sonntag auf dem Sofa, am Mittwoch in Lausanne auf dem Kunstrasen oder noch später definitiv wird. «Hauptsache, wir werden irgendwann Meister», sagte der Stürmer und Doppeltorschütze nach dem 5:1-Sieg gegen Verfolger Servette zum Auftakt in die Meisterrunde.