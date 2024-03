Die Diskussionen helfen Chimy Avila (2. v. r.) auch nicht mehr weiter: Er sieht kurz nach Gegenspieler Alberto Moreno ebenfalls Rot. Bild: www.imago-images.de

Hier siehst du die dümmsten Platzverweise des Jahres – und sie passieren gleichzeitig

Es hätte eine grosse Hilfe sein können für Betis Sevilla. Beim Stand von 2:3 fliegt Alberto Moreno von Gegner Villarreal vom Platz, die Gastgeber hätten also noch gut 20 Minuten in Überzahl spielen und möglicherweise noch zum Ausgleich kommen können. Doch Chimy Avila hatte andere Pläne. Auch der Argentinier, der erst Anfang Februar von Osasuna zu Betis gewechselt war, sah nämlich die zweite Gelbe Karte innert weniger Sekunden. So spielten beide Teams zu zehnt weiter und endete das Spiel 2:3. Aber von vorn.

Es läuft die 69. Minute in der Partie der spanischen Liga, als sich Villarreals Alberto Moreno in den Laufweg von Gegenspieler Chimy Avila stellt. Weil Avila ihn zeitgleich wegschubst und Moreno mit der Hand im Gesicht trifft, sehen beide die Gelbe Karte.

Aber damit nicht genug. Als Moreno wieder aufsteht, gerät er erneut mit Avila aneinander. Der 31-jährige Spanier, der zuvor beim FC Liverpool gespielt hatte, verpasste dem Betis-Stürmer einen leichten Kopfstoss, woraufhin er von Schiedsrichter Alejandro Hernandez gleich die zweite Gelbe Karte gezeigt bekam. Auf seinem Weg vom Platz kniff er den am Boden kauernden Avila noch ins Ohr, was der 30-jährige Argentinier zum Anlass nahm, sich erneut theatralisch auf den Rücken zu legen.

Das Problem Avilas war aber, dass weder der Schiedsrichter noch dessen Assistent gesehen hatten, dass Moreno ihm ins Ohr gekniffen hatte. So flog dieser für sein übermässiges Lamentieren ebenfalls kurz nach seiner ersten Gelben Karte vom Platz. Da half ihm auch nicht wirklich, dass er danach noch länger mit dem Schiedsrichtergespann diskutierte. Hernandez blieb bei seiner Entscheidung.

Die Trainer der beiden Kontrahenten, Manuel Pellegrini bei Betis und Marcelino bei Villarreal, dürften mit dem Verhalten ihrer Spieler kaum zufrieden sein. Zwei Gelbe Karten in einer Spielsituation zu sammeln, ist nie schlau, auf diese Weise vom Platz zu fliegen, muss aber regelrecht als dumm bezeichnet werden. Zumal Moreno bereits am Donnerstag zuvor in der Europa League gegen Marseille vom Platz geflogen war.

Vielleicht brauchte er aber auch einfach etwas Urlaub. Aufgrund der Länderspielpause, und weil er in den nächsten beiden Partien in Europa League und Liga gesperrt fehlen wird, steht er erst am 1. April wieder im Einsatz. Und weil sein Team ohnehin gewonnen hat, fällt es Moreno wahrscheinlich leichter als Avila, das Positive an der Roten Karte zu sehen. (nih)