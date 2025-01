Sich die Schultern einzurenken, ist für Lars van der Haar längst Routine. Bild: www.imago-images.de

Das tut beim Zuschauen weh 😰: Radprofi renkt sich Schulter wieder ein und fährt weiter

Für andere bedeutet eine ausgekugelte Schulter einen Gang zur Ärztin oder zum Arzt des Vertrauens und eine längere Wettkampfpause. Für Lars van der Haar ist es lediglich ein kurzes Ärgernis während eines Rennens, an das er sich schon fast gewöhnt hat.

Als der 33-jährige Niederländer bei einem Cyclocross-Rennen am Wochenende gestürzt war und sich die Schulter ausgekugelt hatte, renkte er sich diese kurzerhand einfach selbst wieder ein und fuhr weiter, als wäre nichts gewesen.

Am Ende wurde er beim Rennen der Serie Superprestige Cyclocross im belgischen Gullegem Zehnter, den Sieg holte sich Wout van Aert. Dass van der Haar trotz seiner Verletzung nur 1:34 Minuten auf den Sieger verlor, lag auch daran, dass das Einrenken seiner Schulter für ihn längst zur Routine geworden ist. Schon zum fünften Mal musste er dies bei einem Wettkampf tun. «Es tut sehr weh. Aber ich weiss, wie es geht», erklärte van der Haar gemäss Spiegel und fügte an: «Diesmal hat es allerdings sehr lange gedauert, weil ich auch im Schlamm ausgerutscht bin.»

Gezeichnet vom Rennen und seinem Sturz: Lars van der Haar. Bild: IMAGO

Die Probleme sind auf einen Sturz von vor zwölf Jahren zurückzuführen. Seither leidet er unter einer anfälligen Schulter. Es liege aber auch an seiner Hypermobilität, wie er sagte: «Meine Schulter ist dadurch sehr beweglich und kommt leichter aus der Gelenkpfanne als andere. Das ist meine Schwachstelle. Das passiert ungefähr sechsmal im Jahr.»

Während die Bilder vom Rennen vom Wochenende für viele also erstmal schockierend wirken, bringt das den zweifachen Europameister in dem Sport, der in der Schweiz auch als Radquer bekannt ist, kaum noch aus der Ruhe. (nih)