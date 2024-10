Aus der U-Haft entlassen: Brian Keller feiert seine Freilassung mit einem Selfie

Die Zürcher Behörden suchten ihn, wegen dem Vorwurf der versuchten Anstiftung zu schwerer Körperverletzung sowie der Drohung gegen eine andere Person. Keller wurde im September ausgeliefert. Nun befindet er sich wiederum in Freiheit.

Erst im vergangenen November wurde Keller aus der Haft entlassen. Nach einem Überfall auf einen TikToker, mit dem er sich zuvor ein Droh-Duell auf Social Media geliefert hatte, wurde er fünf Monate später wieder in U-Haft genommen. Im Juli wurde er wiederum aus dieser Haft entlassen. Bereits im August wurde er aber wiederum verhaftet. Dieses Mal in Deutschland.

Brian Keller war 2013 durch einen SRF-Dokfilm unter dem Pseudonym «Carlos» bekannt geworden. Der damals Siebzehnjährige war wegen verschiedener Delikte verurteilt worden. Nach der Ausstrahlung des Films geriet das teure Sondersetting, das für ihn eingerichtet wurde, in die Kritik und wurde schliesslich abgebrochen. Keller verbrachte wegen Körperverletzung und anderer Delikte siebeneinhalb Jahre im Gefängnis, ein Teil davon in Einzelhaft.

Brian Keller grüsst mit einem Spiegel-Selfie aus der Freiheit. Der bekannteste Häftling der Schweiz ist derzeit wieder der bekannteste Ex-Häftling. Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt, ist Keller am Dienstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Weitere Details geben die Behörden nicht bekannt.

Brian Keller posiert in der Freiheit.

Brian Keller posiert in der Freiheit. screenshot: instagram

