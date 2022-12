WM Katar: Die Presseschau zu Schweiz - Serbien

«9 Minuten. Neun Minuten lang sah sich die Schweizer Nationalmannschaft dabei, ihre Koffer zu packen und in die Schweiz zurückzukehren. Die Zeit scheint nun vorbei zu sein: Die Schweiz steht im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022, so wie sie es auch bei den letzten beiden Turnieren getan hatte. Nach einem 3:2-Sieg gegen Serbien am Freitag muss sie am Dienstag um 20 Uhr in der Schweiz gegen Portugal antreten. Eine grosse Herausforderung.»