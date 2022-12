Freuler schliesst eine wunderschöne Kombination zum 3:2 für die Schweiz ab. Bild: www.imago-images.de

Die Tore vom glorreichen Schweizer Sieg über Serbien im Video

Die Schweiz steht an der Fussball-WM in Katar in den Achtelfinals! Im Stadium 974 von Doha schlägt sie Serbien in einem aufwühlenden Spiel, das einem Final gleich kam, mit 3:2.

1:0 Xherdan Shaqiri

20. Minute Video: SRF

1:1 Aleksandar Mitrovic

26. Minute Video: SRF

1:2 Dusan Vlahovic

35. Minute Video: SRF

2:2 Breel Embolo

44. Minute Video: SRF

3:2 Remo Freuler

48. Minute Video: SRF

(ram)