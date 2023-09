Ganvoula lässt YB mit Last-Minute-Treffer jubeln – Sion lässt GC im Cup keine Chance

Sorgic feierte seinen 34. Geburtstag am Freitagabend mit zwei Toren in typische Mittelstürmer-Manier. Mitte der ersten Halbzeit traf er nach einem Eckball nach einer raschen Drehung, und in der 56. Minute erfasste er die Situation im gegnerischen Strafraum erneut schneller als die Zürcher Abwehr. Das oft ideenlose GC fand keine Antwort und kassierte sogar noch das 0:3. Mit nunmehr vier Niederlagen in Serie wird der Druck auf das Team von Bruno Berner nochmals grösser.

Vor der Tour de Romandie Féminin: Marlen Reusser geht es «massiv besser»

Die 2. Ausgabe der Tour de Romandie Féminin ist stark besetzt. Mit Elise Chabbey und Marlen Reusser, die sich nach einer Auszeit wieder «massiv besser» fühlt, verfügt die Schweiz über zwei Trümpfe.

Eine für sie sehr erfolgreiche Saison gehe in Bälde zu Ende, sagt Marlen Reusser vor der am Freitag in Yverdon beginnenden Westschweizer Rundfahrt. Die Bernerin war durchwegs «super in Form». Diese sollte auch für die kommenden Tage noch gut sein, so Reussers Erwartung. Dass sie das Zeitfahren in Glasgow aufgegeben habe, «ist halt so passiert, war keineswegs geplant. Aber solche Tiefs gilt es zu überwinden. Ich kann das Geschehene nicht mehr ändern.» Sie und ihre Betreuer würden die Lehren daraus ziehen, so Reusser, «und es in Zukunft besser machen».