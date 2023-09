Eishockey live: EV Zug gegen EHC Kloten – die National League im Ticker

Liveticker

Nun wird die Saison so richtig lanciert – der EV Zug empfängt den EHC Kloten

Nachdem am Mittwoch Fribourg-Gottéron mit einem Heimsieg gegen Lausanne die neue Saison in der National League eröffnet hat, stehen am Freitagabend erstmals alle 14 Klubs im Einsatz. Genève-Servette beginnt die Mission Titelverteidigung mit einem Auswärtsspiel in Langnau gegen die SCL Tigers. Auch der Playoff-Finalist Biel startet auswärts, und zwar in Lugano.

Gespannt sein darf man auf den ersten Auftritt des rundum erneuerten SC Bern, der sich nach vier enttäuschenden Jahren mit neuem Trainer und Ausländer-Sextett wieder nach oben orientieren will. Die Berner empfangen zum Auftakt daheim Lausanne.

Die Partie zwischen dem entthronten Meister EV Zug und dem EHC Kloten gibt es hier im Liveticker. Zu den anderen Spielen kommst du ganz oben. (nih/sda)

