Sperre gegen Sven Schurtenberger aufgehoben

So geht Ekstase! Beim Showdown um den Meistertitel im Ringen ist die Hölle los

Ringen mag eine Randsportart sein – aber wenn die Ringerstaffel Freiamt um den Meistertitel kämpft, ist das Gebotene explosiv. Ein Besuch in Muri am Tag, als die Freiämter im Final der Mannschaftsmeisterschaft in Führung gehen.

Wenn Ohren Füsse hätten – sie würden wohl davonrennen. Es ist unglaublich laut an diesem Samstagabend in der Sporthalle Bachmatten in Muri. Auf dem Programm: das erste Finalduell in der Mannschaftsmeisterschaft der Ringer. Freiamt gegen Willisau, der «Clásico des Ringens». Seit drei ­Stunden geht das so. Ein Gewinner ist, wer Ohropax sein Eigen nennt. Hexenkessel Fussballstadion? Pipifax gegen das, was hier passiert. Wahnsinn!

Auch auf der Matte geht es um Ge­winner. Zehn Duelle. Vor dem letzten …