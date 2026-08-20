Max Verstappen hat vorzeitig bis 2030 unterschrieben. Bild: keystone

Verstappen verlängert bei Red Bull: «Wir wollen zurück an die Spitze»

Max Verstappen sieht seine sportliche Zukunft in der Formel 1 bei seinem gegenwärtigen Arbeitgeber. Der vierfache Weltmeister verlängert seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre. Die neue Vereinbarung hat bis Ende Saison 2030 Gültigkeit.

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Die Unterschrift unter den neuen Kontrakt besiegelt nicht nur die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Sie setzt auch all den Spekulationen ein Ende, in deren Mittelpunkt Max Verstappen in den vergangenen Wochen und Monaten gestanden hat.

«Wir haben die besten Leute und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zu gelangen. Das bleibt das oberste Ziel.» Max Verstappen

Die Gerüchte um eine vorzeitige Auflösung des bisherigen Vertrages, der Verstappen bis 2028 an das Team Red Bull gebunden hätte, waren immer wieder aufgeflammt. Mal sind ihm Abwanderungsgelüste zur Equipe Mercedes nachgesagt worden, mal soll er einen Transfer zum Rennstall McLaren ins Auge gefasst haben. Mit der Vertragsverlängerung dürfte das Werweissen zumindest für die nähere Zukunft ein Ende haben.

«Das Team ist für mich wie eine zweite Familie. Was wir gemeinsam erreicht haben, war einfach wunderbar. Diese Reise mit demselben Team fortzusetzen, bei dem ich meine gesamte Karriere verbracht habe, ist etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe.» Max Verstappen

Derzeit belegt Verstappen in der WM-Wertung bloss Rang 6, zuletzt wurde er Zweiter in Ungarn. Bild: keystone

Die Verlängerung der Partnerschaft bedeutet auch, dass die Verantwortlichen von Red Bull ihren wichtigsten Angestellten in seinen Reihen halten können, jenen Fahrer, der die Geschichte des Teams geprägt hat wie kein anderer. Red Bull tritt nach der Übernahme der Equipe des Autokonzerns Jaguar seit 21 Jahren in der Formel 1 mit einem eigenständigen Rennstall an.

Am Sonntag der Heim-GP

Verstappen ist der Erfolgsgarant schlechthin. Neben den vier WM-Titeln hat er zu zwei Triumphen in der Wertung der Konstrukteure beigetragen und seit seiner internen Rochade vor zehn Jahren vom Schwesterteam, das damals noch Torro Rosso hiess, 71 Grands Prix gewonnen.

Die Vertragsverlängerung verkündete das Team pünktlich vor Verstappens Heim-GP in Zandvoort am Sonntag. «Hoffentlich können wir den Fans einen ganz besonderen Abschied bereiten», liess sich Verstappen zitieren. Das Rennen steht zum vorerst letzten Mal im Formel-1-Kalender. (ram/sda)