Die Austragungsstätte der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 30 Die Austragungsstätte der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / roman pilipey

So sieht es in Chinas Olympia-Skigebiet aus – doch die Bedingungen sollen fantastisch sein

Am kommenden Freitag werden die Olympischen Winterspiele in Peking offiziell eröffnet. Doch bereits jetzt herrscht reger Betrieb auf den Wettkampfstätten, weil sich die Athletinnen erstmals mit ihnen vertraut machen. Das gilt auch für das Nationale Ski-Alpin-Zentrum in Yanqing, wo Michelle Gisin, Marco Odermatt und Co. um die Medaillen kämpfen werden.

Das Problem: In den dortigen Bergen ist es im Winter zwar kalt, doch es fällt kaum Niederschlag. Deshalb ist abgesehen von den künstlich beschneiten Pisten kaum eine Stelle weiss. So sieht es derzeit auf und neben den Olympia-Pisten aus.

Die weissen Pisten schlängeln sich durch mehrheitlich braunen Fels und Wald. Bild: keystone

Die Landschaft ist für Skirennen eher ungewohnt. Bild: keystone

Im Zielraum ist alles bereit. Bild: IMAGO / Xinhua

Helfer rutschen schon jetzt massenhaft die Piste runter. Bild: keystone

Und schaffen die eine oder andere Erinnerung. Bild: keystone

Die Gondelbahn läuft auf Hochtouren. Bild: keystone

Und massenhaft Sicherheitsnetze werden aufgebaut. Bild: keystone

Obwohl es auf den ersten Blick nicht besonders winterlich aussieht, sollen die Bedingungen in Yanqing gut sein. US-Abfahrer Ryan Cochran-Siegle sagte: «Ich bin heute zum ersten Mal hier Ski gefahren. Der Veranstaltungsort hat mich schier umgehauen. Ich habe den ganzen Berg erforscht. Der Schnee ist spektakulär und das Terrain ist verlockend.»

(abu)