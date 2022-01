Der komplette Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Peking 2022

An den Olympischen Winterspielen wird es auch zwei Eishockey-Turniere geben. Der Wettkampf der Herren findet vom 9. bis 20. Februar, jenes der Damen vom 3. bis 17. Februar statt. Die Schweiz ist an beiden Turnieren mit einer Mannschaft vertreten. Die Spiele finden im Beijing National Indoor Stadium und in der Wukesong Arena in Peking statt.

Den Spielplan und alle Anspielzeiten findest du hier:

Alle Spiele der Schweiz

Das Schweizer Nationalteam an der Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014. Bild: KEYSTONE

Herren:

Mittwoch, 9. Februar 2022

9:40 Uhr: Russland – Schweiz



9:40 Uhr: Tschechien – Schweiz



14:10 Uhr: Schweiz – Dänemark



Damen:

Donnerstag, 3. Februar 2022

5:10 Uhr: Kanada – Schweiz

5:10 Uhr: Russland – Schweiz

14:10 Uhr: Schweiz – USA



14:10 Uhr: Schweiz – Finnland



Gruppenphase

Die Schweizerinnen freuten sich an den Olympischen Winterspielen 2014 über die Bronzemedaille. Bild: AP/AP

Herren

Mittwoch, 9. Februar 2022

9:40 Uhr: Russland – Schweiz

14:10 Uhr: Tschechien – Dänemark



5:10 Uhr: Schweden – Lettland

9:40 Uhr: Finnland – Slowakei

14:10 Uhr: USA – China

14:10 Uhr: Kanada – Deutschland​

5:10 Uhr: Dänemark – Russland

9:40 Uhr: Tschechien – Schweiz

9:40 Uhr: Schweden – Slowakei

14:10 Uhr: Lettland – Finnland



5:10 Uhr: Kanada – USA

9:40 Uhr: Deutschland – China

14:10 Uhr: Russland – Tschechien

14:10 Uhr: Schweiz – Dänemark



5:10 Uhr: Slowakei – Lettland

9:40 Uhr: Finnland – Schweden

14:10 Uhr: China – Kanada

14:10 Uhr: USA – Deutschland​

Damen

Donnerstag, 3. Februar 2022

5:10 Uhr: Tschechien – China

5:10 Uhr: Kanada – Schweiz

9:40 Uhr: Schweden – Japan

14:10 Uhr: Finnland – USA

5:10 Uhr: Dänemark – China

5:10 Uhr: Russland – Schweiz

5:10 Uhr: Kanada – Finnland

9:40 Uhr: Japan – Dänemark

9:40 Uhr: Tschechien – Schweden

14:10 Uhr: USA – Russland​

9:40 Uhr: China – Japan

14:10 Uhr: Schweiz – USA



5:10 Uhr: Russland – Kanada

9:40 Uhr: Dänemark – Tschechien

14:10 Uhr: China – Schweden

14:10 Uhr: Schweiz – Finnland



5:10 Uhr: USA – Kanada

9:40 Uhr: Japan – Tschechien

14:10 Uhr: Schweden – Dänemark

14:10 Uhr: Finnland – Russland​

Playoffs und K.o.-Phase

Die Frauenmannschaft der USA holten 2018 gegen Kanada die Goldmedaille im Finale. Bild: keystone

Herren

Dienstag, 15. Februar 2022:

5:10 Uhr: Playoff-Spiel 1

5:10 Uhr: Playoff-Spiel 2

9:40 Uhr: Playoff-Spiel 3

14:10 Uhr: Playoff-Spiel 4



5:10 Uhr: Viertelfinale 1

7:00 Uhr: Viertelfinale 2

9:40 Uhr: Viertelfinale 3

14:10 Uhr: Viertelfinale 4



5:10 Uhr: Halbfinale 1

14:10 Uhr: Halbfinale 2​

14:10 Uhr: Spiel um Bronzemedaille

5:10 Uhr: Spiel um Silber- und Goldmedaille

Damen

Freitag, 11. Februar 2022

5:10 Uhr: Viertelfinale 1

14:10 Uhr: Viertelfinale 2

5:10 Uhr: Viertelfinale 3

9:40 Uhr: Viertelfinale 4



5:10 Uhr: Halbfinale 1

14:10 Uhr: Halbfinale 2

12:30 Uhr: Spiel um Bronzemedaille

5:10 Uhr: Spiel um Silber- und Goldmedaille

