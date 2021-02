Sport

Miss dich mit uns im grossen Tippspiel zur Ski-WM in Cortina

Am Montag beginnt das Highlight der Ski-Saison, die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo. Aus der Schweiz wird ein Volk von Ski-Experten, und jeder will am besten wissen, wie jetzt die perfekte Linie in der Abfahrt, im Super-G oder im Parallel-Riesenslalom aussieht.

Wie gut du tatsächlich Bescheid weisst, kannst du jetzt zeigen und dich mit Mitgliedern der watson-Redaktion vergleichen: im offiziellen watson-Tippspiel zur Ski-Weltmeisterschaft 2021.

So kannst du mitmachen

Melde dich hier an und gib deine Tipps ab. Ist dein Skiwissen besser als jenes der watson-Redaktion? Beweis es im offiziellen watson-Tippspiel zur Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Cortina d'Ampezzo! Es gibt offizielle watson-Bags zu gewinnen.

So funktioniert es

Du musst zu jedem der 13 Rennen das komplette Podest tippen. Eingabeschluss der Antworten ist jeweils fünf Minuten vor der geplanten Startzeit des Rennens, allfällige wetterbedingte Verschiebungen können wir nicht berücksichtigen.

Zusätzlich gibt es noch drei Bonusfragen, welche du beantworten musst. Diese Antworten sind bis spätestens fünf Minuten vor dem ersten Rennen der WM fällig.

Punkteverteilung:

Der/Die richtige Fahrer*in am richtigen Ort auf dem Podest gibt 3 Punkte.

Der/Die richtige Fahrer*in am falschen Ort auf dem Podest gibt 1 Punkt.

Jede richtig beantwortete Bonusfrage gibt 5 Punkte.

Das gibt es zu gewinnen

Für die 10 besten Tipper der WM gibt es ein offizielles Ski-Expertendiplom von watson, sowie einige watson-Fanartikel zu gewinnen.

Viel Spass und Erfolg beim Tippen.

