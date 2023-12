Wetterpech: Kein Slalom in Val d'Isère – auch Super-G der Frauen abgesagt

Nach dem Abbruch des Riesenslaloms in Sölden und den Absagen der Speed-Rennen in Zermatt/Cervinia und Beaver Creek, Colorado, nun also auch noch ein Slalom, der den äusseren Bedingungen zum Opfer fällt. In Val d'Isère setzten die Niederschläge über Nacht der Piste zu sehr zu. Unter den gegebenen Umständen waren die Voraussetzungen für ein faires und sicheres Rennen nicht gegeben.

Manchester United patzt gegen Bournemouth – Sommer erneut mit weisser Weste

Liverpool feierte bei Crystal Palace einen Auswärtssieg in extremis. Die Reds gerieten nach der Pause in Rückstand, als Jean-Philippe Mateta einen Penalty verwertete. Doch in der Schlussviertelstunde und nach Gelb-Rot gegen Jordan Ayew spielten die Hausherren in Unterzahl – was Liverpool ausnützen konnte. Mohamed Salah glich in der 76. Minute aus. Und Harvey Elliott traf in der Nachspielzeit zum Sieg.