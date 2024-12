Der 32-jährige Skirennfahrer Gino Caviezel während des Super-G in Bormio. Bild: keystone

Gino Caviezel stürzt in Bormio schwer und muss mit dem Helikopter abtransportiert werden

Beim Super-G von Bormio stürzt der Schweizer Gino Caviezel mit der Startnummer 1 schwer. Daraufhin muss Caviezel mit dem Helikopter abtransportiert werden. Der Bündner ist bei Bewusstsein.



Der Sturz von Gino Caviezel. Video: SRF

Kurz vor dem «San Pietro»-Sprung blieb Caviezel bei einem Tor hängen. Daraufhin löste sich sein linker Ski und Caviezel rutschte den gesamten Steilhang hinunter.

Nach dem Sturz machte der Schweizer mit einem Winken ein Zeichen, dass er Hilfe benötigt, aber bei Bewusstsein ist. Caviezel wurde direkt auf der Piste versorgt und danach mit dem Helikopter abtransportiert.

Das Rennen war für ungefähr zwanzig Minuten unterbrochen. Aktuell ist noch unklar, welche Verletzungen sich Caviezel zugezogen hat. Es ist nicht der erste schwere Sturz an diesem Wochenende in Bormio. Bereits am Freitag stürzte der Franzose Cyprien Sarrazin im Training schwer und musste operiert werden.

(riz)