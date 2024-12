Der Moment, in dem Damon Heta um 60'000 Pfund reicher wird. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Fan kassiert 68'000 Franken, weil Damon Heta einen Neun-Darter wirft

Was für ein Wiederbeginn der Darts-WM nach der Weihnachtspause! Gleich im ersten Match dürfen die Fans den zweiten Neun-Darter des laufenden Turniers bejubeln. Damon Heta gelingt er gegen Luke Woodhouse:

Triple-20, Triple-19, Doppel-12 – das war der Weg des Australiers Heta, um 141 Punkte auszuchecken. Für seinen Exploit erhält er vom WM-Hauptsponsor eine Prämie von 60'000 Pfund (rund 68'000 Franken) überwiesen – das ist mehr Geld, als ein Spieler für eine Viertelfinal-Qualifikation kassiert.

Neben den Spielern profitieren auch jeweils ein in der Halle sitzender, zufällig ausgeloster Fan und eine wohltätige Organisation. Auch sie erhalten für einen Neun-Darter auf der grössten Darts-Bühne der Welt jeweils 60'000 Pfund geschenkt. Wie der TV-Sender «Sport 1» in seiner Live-Übertragung berichtete, handelt es sich beim glücklichen Zuschauer um einen Schweizer.

Während sich dieser Fan und auch Damon Heta uneingeschränkt über den Neun-Darter freuen durften, war die Reaktion von Hetas Gegners darauf umso überraschender. Der Engländer Luke Woodhouse fieberte mit und freute sich so überschwänglich mit seinem Kontrahenten, als sässe er mit Kumpels im «Ally Pally».

Es war das 2:1 für Heta im zweiten Satz der Drittrunden-Partie. Der an Nummer 9 gesetzte Spieler lag schon mit 3:1 Sätzen vorne, doch dann konnte der ungesetzte Woodhouse zulegen. Schliesslich gewann er mit 4:3 und steht damit als erster Spieler in den Achtelfinals.



An der Darts-WM 2025 im Alexandra Palace in London war es bereits das zweite Mal, dass es einem Spieler gelungen ist, 501 Punkte mit neun Darts auf null zu bringen – neun Würfe benötigt es dafür mindestens.

Der erste Akteur, dem es an dieser Weltmeisterschaft gelang, war Christian Kist. Der Niederländer schaffte es in der 1. Runde gegen Madars Razma aus Lettland – und wie nun Heta verlor auch Kist die Partie. Insgesamt war es der 16. Neun-Darter an einer PDC-WM.