Cyprien Sarrazin wird nach dem Sturz geborgen. Bild: keystone

Sarrazin nach heftigem Sturz wieder bei Bewusstsein und in stabilem Zustand

Cyprien Sarrazin ist nach seinem heftigen Sturz im Abschlusstraining zur Abfahrt in Bormio «erfolgreich operiert» worden und wieder bei Bewusstsein. Dies teilte der französische Skiverband am Samstagnachmittag mit.

Cyprien Sarrazin ist wieder wach und bei Bewusstsein, wie der französische Skiverband am Samstagnachmittag mitteilte. Sein Zustand sei stabil, doch werde der 30-Jährige noch für eine unbestimmte Zeit unter Beobachtung bleiben, wie Teamarzt Stéphane Bulle erklärte.

Bei Sarrazin war nach seinem schweren Sturz im Abfahrtstraining vom Freitag in Bormio ein subdurales Hämatom diagnostiziert worden. Unter dieser Verletzung versteht man die Blutansammlung zwischen den Hirnhäuten. In einer am Freitagabend in Italien durchgeführten Operation legten die Ärzte eine Drainage, um das Blut ablaufen zu lassen.

Der heftige Sturz im Training. Video: extern/eurosport1

Dass die Operation gut verlaufen sei, teilte der Verband bereits am Samstagmorgen mit, erklärte zeitgleich aber auch, dass Sarrazin noch im künstlichen Koma bleibe. Aus diesem ist er nun erwacht.

Sarrazin war im letzten Winter die Nummer 2 der Abfahrtswertung hinter Marco Odermatt. Er stürzte am Freitag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer.

Der 30-jährige Franzose, der dieses Rennen vor einem Jahr gewonnen hatte, verlor auf der Piste «Stelvio» bei der Einfahrt in den Schlussteil die Kontrolle über seine Skis. Er flog förmlich über eine Bodenwelle hinweg und landete hart auf dem Rücken und dem Kopf. Nach rund zwanzig Minuten Behandlung wurde Sarrazin mit dem Helikopter in ein Spital geflogen. (ram/sda/afp)