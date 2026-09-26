Kanes verschossener Elfmeter wird zum Wendepunkt: England verliert gegen Spanien. Bild: keystone

England unterliegt Weltmeister Spanien trotz starker Leistung 2:3

England kassiert in der Nations League gegen den Weltmeister Spanien eine unglückliche 2:3-Niederlage. Nach einem verschossenen Penalty von Harry Kane schaffen die Gäste die Wende zum Sieg.

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In der 54. Minute besass Harry Kane die grosse Chance auf das 3:1 der Engländer. Der Goalgetter von Bayern München konnte nach einem Foul von Rodri an Jude Bellingham vom Penaltypunkt antreten. Unmittelbar vor der Schussabgabe rutschte sein Standbein weg, und der Ball flog an die Latte.

Harry Kane knallt den Ball an die Latte. Video: SRF

Sechs Minuten später glich Alex Baena für die Gäste aus, nachdem Englands Aussenverteidiger Nico O'Reilly den Ball in der Nähe des eigenen Strafraums verloren hatte. Und eine gute Viertelstunde vor Schluss brachte die Co-Produktion der eingewechselten Baena und Mikel Oyarzabal den 3:2-Siegtreffer.

England wurde für eine gute Leistung schlecht belohnt. Nach dem frühen 0:1, das Lamine Yamal nach rund 100 Sekunden und einem Fehler von Marc Guéhi schoss, war England auf Augenhöhe mit den Spaniern. Noch vor der Pause trafen Anthony Gordon nach einem prächtigen Konter und Harry Kane mit Hilfe von Marc Cucurella die Tore zum 2:1. Trotz des 86. Treffers im 122. Länderspiel war Kane am Ende der tragische Held im Londoner Wembley.

Die Highlights vom Spiel zwischen England und Spanien. Video: SRF

Im anderen Spiel der Gruppe 3 kam Kroatien zum 2:1-Auswärtssieg in Tschechien. Im ersten Spiel unter dem als Nationaltrainer zurückgekehrten Slaven Bilic schossen Routinier Luka Modric (30. Tor im 203. Länderspiel) und Marco Pasalic nach der Pause die beiden kroatischen Treffer. Für das neu vom Spanier Santi Denia trainierte Tschechien glich Adam Karabec in Prag zwischenzeitlich aus. (car/sda)