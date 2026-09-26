Die Schweizerin Marlen Reusser verpasst den Podestplatz nur knapp und fährt auf den vierten Platz. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Vollering triumphiert – Reusser verpasst Podest knapp als Vierte

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Sechs Tage nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Zeitfahren verpasst Marlen Reusser an der WM in Montreal eine weitere Einzel-Medaille knapp. Die Bernerin muss sich im Strassenrennen mit dem undankbaren 4. Rang begnügen.

Gold ging an die niederländische Topfavoritin Demi Vollering, die sich im Zweiersprint gegen die Polin Kasia Niewiadoma-Phinney durchsetzte. Bronze gewann die Italienerin Elisa Longo Borghini. Reusser fehlten nur vier Sekunden zum Podest und acht zum Sieg. (car/sda)