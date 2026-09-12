HCD kassiert in Schweden eine Klatsche in der Champions Hockey League
Auf den erstmaligen Rückstand konnte Davos in der Person von Brendan Lemieux noch reagieren. Auf den Doppelschlag innert 1:01 Minuten im zweiten Drittel fanden die Gäste jedoch keine Antwort mehr. Die Schweden, die nach vier Runden noch ohne Punktverlust dastehen, hatten zwei Tage zuvor bereits Genève-Servette mit 3:2 bezwungen.
🚨 GOAL 🚨— Champions Hockey League (@championshockey) September 12, 2026
Special-team play proving the decider so far! 👀@HCD_offiziell make it a 1-1 game 🧨🔥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/iTsJ6ptYH1
Davos blickt nun dem Meisterschaftsauftakt am Dienstag gegen die SCL Tigers entgegen. In der Champions Hockey League bestreitet das Team von Trainer Josh Holden seine nächste Partie am 6. Oktober wiederum in Schweden gegen Rögle.
Skelleftea - Davos 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
SR Öhlund/Folkstrand (SWE).
Tore: 7. Johnson (Johansson, Lindberg/Powerplaytor) 1:0. 16. Lemieux (Tambellini, Frick/Powerplaytor) 1:1. 28. Johnson (Pudas, Vuollet) 2:1. 29. Aagaard (Lindberg, Grahn) 3:1. 44. Nordlund 4:1. 52. Zadina (Andersson/Powerplaytor) 4:2. 54. Pudas (Lindberg, Johnson/Powerplaytor) 5:2. 56. Pudas (Johnson, Lindberg/Powerplaytor) 6:2.
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Skelleftea, 6mal 2 Minuten und 1mal 5 plus 10 Minuten (Corvi) gegen Davos. (nih/sda)