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CHL: HC Davos kassiert in Schweden eine Klatsche

2026.09.10 Tychy Hokej na lodzie Hokejowa Liga Mistrzow Sezon 2026/2027 GKS Tychy - HC Davos N/z Enzo Corvi Foto Lukasz Sobala / PressFocus 2026.09.10 Tychy Hockey Champions Hockey League Season 2026/ ...
Enzo Corvi und der HC Davos müssen sich in Schweden geschlagen geben.Bild: www.imago-images.de

HCD kassiert in Schweden eine Klatsche in der Champions Hockey League

Wie Genève-Servette muss sich auch Davos dem schwedischen Meister Skelleftea beugen. Nach drei Siegen kassieren die Bündner mit dem 2:6 ihre erste Niederlage in der Champions Hockey League.
12.09.2026, 17:0212.09.2026, 17:02

Auf den erstmaligen Rückstand konnte Davos in der Person von Brendan Lemieux noch reagieren. Auf den Doppelschlag innert 1:01 Minuten im zweiten Drittel fanden die Gäste jedoch keine Antwort mehr. Die Schweden, die nach vier Runden noch ohne Punktverlust dastehen, hatten zwei Tage zuvor bereits Genève-Servette mit 3:2 bezwungen.

Davos blickt nun dem Meisterschaftsauftakt am Dienstag gegen die SCL Tigers entgegen. In der Champions Hockey League bestreitet das Team von Trainer Josh Holden seine nächste Partie am 6. Oktober wiederum in Schweden gegen Rögle.

Skelleftea - Davos 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
SR Öhlund/Folkstrand (SWE).
Tore: 7. Johnson (Johansson, Lindberg/Powerplaytor) 1:0. 16. Lemieux (Tambellini, Frick/Powerplaytor) 1:1. 28. Johnson (Pudas, Vuollet) 2:1. 29. Aagaard (Lindberg, Grahn) 3:1. 44. Nordlund 4:1. 52. Zadina (Andersson/Powerplaytor) 4:2. 54. Pudas (Lindberg, Johnson/Powerplaytor) 5:2. 56. Pudas (Johnson, Lindberg/Powerplaytor) 6:2.
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Skelleftea, 6mal 2 Minuten und 1mal 5 plus 10 Minuten (Corvi) gegen Davos. (nih/sda)

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