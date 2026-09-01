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Sportnews-Ticker: Tadej Pogacar kann nicht an der WM in Montreal starten

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Keine WM-Teilnahme von Pogacar +++ Trauer um Ski-Legende Tresch

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
01.09.2026, 14:2201.09.2026, 14:22
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Trauer um Ski-Legende Tresch
Der frühere Skirennfahrer Walter Tresch ist nach längerer Krankheit gestorben. Der Urner wurde 78 Jahre alt.

Tresch gewann in den 1970er-Jahren vier Weltcuprennen, eine Abfahrt in St. Moritz und drei Kombinationen. Seine Vielseitigkeit bewies er, indem er in der Kombination Vize-Weltmeister 1972 wurde und die Disziplinenwertung im Weltcup-Winter 1975/76 für sich entscheiden konnte. (ram)
Keine WM für Pogacar
Rad-Star Tadej Pogacar muss nach seinem schweren Sturz an der Vuelta am Samstag auf die Teilnahme an der WM verzichten. Mediziner bestätigten gegenüber der spanischen Zeitung «El Periodico», dass sich der Bruch des linken Schlüsselbeins als komplizierter als zunächst befürchtet erwies.

Pogacar hatte an der WM Ende September im kanadischen Montreal seinen dritten Titelgewinn in Folge im Visier. Derzeit liegt er noch im Spital in Barcelona, dieses soll er bald verlassen können. (ram)
«Wird Operation benötigen» – Pogacar droht nach Knochenbrüchen das Saisonende
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Aston Villa verliert ohne Manzambi
Johan Manzambi muss weiter auf seinen ersten Einsatz mit Aston Villa warten. Der seit der WM verletzte Schweizer Nationalspieler sieht das 0:1 von Aston Villa im Heimspiel gegen Arsenal von der Tribüne aus.

Aston Villa legte in den ersten beiden Runden der Premier League einen Fehlstart hin. Nach dem brutalen 0:4 in Brighton zum Auftakt besiegelte Bukayo Saka in der 59. Minute die Niederlage des Europa-League-Gewinners gegen den englischen Meister. Die Londoner haben ihrerseits mit zwei Siegen die Titelverteidigung ideal begonnen.

Manzambi, der seit einigen Tagen wieder im Mannschaftstraining ist, dürfte entweder an diesem Wochenende beim Aufsteiger Hull City oder in der darauffolgenden Woche in der Champions League gegen Brügge zum ersten Einsatz mit seinem neuen Klub kommen. Gemäss Trainer Unai Emery steht das Debüt des Genfers kurz bevor. (sda)
Aarau spielt nach frühem 2:0 in Wil nur unentschieden
Der FC Aarau muss weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison warten. Die Aarauer verspielen in der 6. Challenge-League-Runde in Wil einen 2:0-Vorsprung und müssen sich mit dem 2:2 begnügen.

Marcin Dickenmann (5.) und Serge Müller mittels Penalty (11.) brachten den FCA im Wiler Bergholz mit ihren Toren in den ersten elf Minuten perfekt auf Kurs. Doch nach der Pause führten zwei unglückliche Aktionen von Aaraus Goalie Luka Velickovic zum Wiler Doppelschlag. Zuerst prallte ein Abschlag des Serben von Yves Allou ins eigene Tor (54.), und drei Minuten später verschuldete der Keeper einen Penalty, den Patrick Weber verwertete.

Eine Reaktion gelang Aarau nicht mehr, auch nicht nach dem Platzverweis gegen den Wiler Mittelfeldspieler Djawal Kaiba in der 78. Minute. Nach sechs Runden steht der Barrage-Teilnehmer der letzten zwei Saisons bei acht Punkten. (hkl/sda)
Pogacar hofft nach der OP auf die WM-Teilnahme
Tadej Pogacar ist nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta erfolgreich am gebrochenen linken Schlüsselbein operiert worden. Der Slowene wird noch einige Tage im Spital verbringen müssen. Sein Schweizer Teamchef glaubt aber an einen WM-Start Ende September.

Mauro Gianetti, der Teamchef von UAE Team Emirates, hatte schon vor der Operation Pogacars die WM-Teilnahme in Aussicht gestellt. Man wolle aber vor einer fixen Prognose noch zuwarten, hatte er betont. «Natürlich wäre es nicht leicht, sich bis zur WM zu erholen», sagte Gianetti.

Pogacar, der zuletzt zweimal nacheinander Weltmeister geworden ist, war am Samstag auf der achten Etappe der Vuelta schwer gestürzt und hatte neben der Schulterverletzung auch eine Gehirnerschütterung erlitten. Der 27-Jährige wollte in diesem Jahr erstmals die Spanien-Rundfahrt gewinnen. (hkl/sda/dpa)

Schweizer Grüsel-Funktionär weltweit gesperrt
Ein ehemaliger Schweizer Funktionär des österreichischen Bundesligisten Altach darf nicht mehr im Fussball arbeiten. Die FIFA-Disziplinarkammer sperrte ihn weltweit. Der Mann hatte zwischen 2018 und 2025 Spielerinnen in Umkleideräumen beim Umziehen und Duschen heimlich gefilmt und fotografiert.

«Dass die Sperre nun weltweit gilt, ist ein wichtiges Signal. Wer die Rechte von Spielerinnen schwerwiegend verletzt, kann sich den Konsequenzen nicht durch einen Wechsel ins Ausland entziehen», erklärte der Verantwortliche für Frauenfussball bei der österreichischen Spielervereinigung VdF. Bereits im Februar war der Suspendierte am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt und mit einer unbedingten Busse von 1200 Euro belegt worden. (ram/sda/apa)
Spielerinnen gefilmt – Schweizer Ex-Schiri in Österreich verurteilt
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Widmer tritt aus Nati zurück
Mit 33 Jahren tritt Silvan Widmer aus dem Nationalteam zurück. Der Rechtsverteidiger kam in seiner Karriere auf 65 Einsätze für die Schweiz, in denen ihm fünf Tore gelangen. Insgesamt nahm er an vier Endrunden teil. (sda/con)

Die ausführliche Meldung:
«Es ist der richtige Moment» – Widmer tritt aus der Nati zurück
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Scheffler scheffelt wie kein anderer
Scottie Scheffler ist der neue Preisgeld-König auf der PGA Tour. Dank seinem Sieg an der Tour Championship in Atlanta übertrifft der Amerikaner die Marke von 130 Millionen Dollar.

Scheffler verdrängte Tiger Woods von der Spitze der Preisgeld-Rangliste. Für seinen Sieg beim Saisonfinale der PGA Tour in Atlanta nahm der 30-jährige Weltranglisten-Erste einen Scheck in Höhe von 10 Millionen Dollar entgegen. Damit nahm Scheffler in seiner Karriere bisher exakt 130'390'661 Dollar ein. Die Golf-Ikone Woods führte das Ranking fast 26 Jahre lang an. (ram/sda)
Mas lässt Spanien jubeln
Einen Tag, nachdem Tadej Pogacar die Vuelta verletzt aufgeben musste, liess ein Spanier die Heimfans jubeln. Enric Mas gewann eine schwere Bergetappe und baute den Vorsprung im Gesamtklassement aus. Drei Kilometer vor dem Ziel setzte sich Mas ab. Seiner Tempoverschärfung vermochte einzig der Brite Oscar Onley zu folgen. Fast 5000 Höhenmeter über 187 km und sechs Bergwertungen inklusive dem Schlussaufstieg nach Alto de Aitana waren zu überwinden.

Im Gesamtklassement baute Mas den Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic zwar auf 78 Sekunden aus, aber auch der Österreicher Felix Gall (1:39 Minuten zurück) und der Brite Oscar Onley (2:20 Min. zurück) dürfen sich alle Hoffnungen machen.

Von den Schweizer Fahrern fuhr Stefan Küng (32) vorne mit. Der Tudor-Fahrer erwischte eine 24 Mann starke Spitzengruppe, die das Renngeschehen lange prägte. (ram/sda)
video: srf
Kreuzbandriss bei neuem BVB-Star
Borussia Dortmund muss seinen Auftaktsieg in die neue Bundesliga-Saison teuer bezahlen. Der neu verpflichtete Grieche Giannis Konstantelias hat beim 2:0-Erfolg gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss erlitten.

Einen Tag nach der Partie sorgten Untersuchungen für diese Gewissheit. Konstantelias, der den zweiten Treffer des BVB erzielt hatte, wird somit monatelang ausfallen. (ram)
Marquez bleibt König in Aragon
MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati) feierte beim Grand Prix von Aragon seinen achten Sieg und kämpfte sich so ins Titelrennen zurück. Der 33-jährige Spanier dominierte das Rennen nach einem schwachen Start souverän.

Marquez holte weitere 14 Punkte auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf, der sich mit Platz 5 zufrieden geben musste. Martin führt noch 19 Punkte vor Marquez. (ram/sda)
Messi trifft viermal für Inter Miami
Montreal mit dem Schweizer Noah Streit in der Startelf muss sich gegen Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer klar geschlagen geben. Die Mannschaft von Lionel Messi feierte eine 7:1-Sieg.

Der 39-jährige Argentinier erzielte von der 40. Minute bis in die Nachspielzeit vier der sieben Tore. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf für Montreal Fabian Herbers. Streit, der im Februar vom FC Basel in die MLS wechselte, lieferte den Assist. (ram/sda)
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