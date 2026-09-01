Der frühere Skirennfahrer Walter Tresch ist nach längerer Krankheit gestorben. Der Urner wurde 78 Jahre alt.
Tresch gewann in den 1970er-Jahren vier Weltcuprennen, eine Abfahrt in St. Moritz und drei Kombinationen. Seine Vielseitigkeit bewies er, indem er in der Kombination Vize-Weltmeister 1972 wurde und die Disziplinenwertung im Weltcup-Winter 1975/76 für sich entscheiden konnte. (ram)
Tresch gewann in den 1970er-Jahren vier Weltcuprennen, eine Abfahrt in St. Moritz und drei Kombinationen. Seine Vielseitigkeit bewies er, indem er in der Kombination Vize-Weltmeister 1972 wurde und die Disziplinenwertung im Weltcup-Winter 1975/76 für sich entscheiden konnte. (ram)