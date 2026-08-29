«Wird Operation benötigen» – Pogacar droht nach Knochenbrüchen das Saisonende
Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar hat bei seinem schweren Sturz auf der 8. Etappe der Vuelta einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels erlitten. Das teilte Adrian Rotunno, der Teamarzt von UAE, nach einer Untersuchung im Spital mit. Ausserdem trug der Weltmeister eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen davon.
«Er wird eine Operation am Schlüsselbein benötigen. Dieser Eingriff wird jedoch aufgrund der bei einer Gehirnerschütterung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zunächst zurückgestellt», sagte Rotunno.
Tadej Pogačar hit a stone, that’s why he crashed. #LaVuelta26 pic.twitter.com/J9gd6D95Lp— Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) August 29, 2026
Damit dürfte die Saison für Pogacar gelaufen sein. Bei einem Schlüsselbeinbruch ist mit einer Pause von mindestens sechs Wochen zu rechnen. Das WM-Strassenrennen, bei dem Pogacar Titelverteidiger ist, wird am 27. September in Montreal ausgetragen.
Mas neuer Leader
Pogacar war gut 32 Kilometer vor dem Ziel in Xeraco kopfüber zu Fall gekommen und anschliessend im Krankenwagen abtransportiert worden. Der 27-Jährige war bis dahin auf dem besten Weg, erstmals die Vuelta zu gewinnen. Nach drei Etappensiegen lag er vor der achten Etappe in der Gesamtwertung bereits 3:50 Minuten vor dem Spanier Enric Mas.
Respect ❤️ Enric Mas refuses to pull on the red jersey at La Vuelta, after race leader Tadej Pogačar abandons on Stage 8. pic.twitter.com/nFXm3LYVAu— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 29, 2026
Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seinem Palmarès noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour gewonnen, dazu gewann er 2024 den Giro d'Italia. (ram/sda/dpa)