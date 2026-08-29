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Sturz bei Vuelta: Tadej Pogacar droht nach Knochenbrüchen das Saisonende

Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar hat bei seinem schweren Sturz auf der 8. Etappe der Vuelta einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels erl ...
Tadej Pogacar wird nach dem Sturz umgehend medizinisch betreut.Bild: eurosport

«Wird Operation benötigen» – Pogacar droht nach Knochenbrüchen das Saisonende

Für Weltmeister Tadej Pogacar dürfte die Saison gelaufen sein. Er erleidet bei seinem Sturz an der Vuelta Brüche am Schlüsselbein und am Halswirbel.
29.08.2026, 21:4529.08.2026, 21:46

Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar hat bei seinem schweren Sturz auf der 8. Etappe der Vuelta einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels erlitten. Das teilte Adrian Rotunno, der Teamarzt von UAE, nach einer Untersuchung im Spital mit. Ausserdem trug der Weltmeister eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen davon.

«Er wird eine Operation am Schlüsselbein benötigen. Dieser Eingriff wird jedoch aufgrund der bei einer Gehirnerschütterung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zunächst zurückgestellt», sagte Rotunno.

Damit dürfte die Saison für Pogacar gelaufen sein. Bei einem Schlüsselbeinbruch ist mit einer Pause von mindestens sechs Wochen zu rechnen. Das WM-Strassenrennen, bei dem Pogacar Titelverteidiger ist, wird am 27. September in Montreal ausgetragen.

Mas neuer Leader

Pogacar war gut 32 Kilometer vor dem Ziel in Xeraco kopfüber zu Fall gekommen und anschliessend im Krankenwagen abtransportiert worden. Der 27-Jährige war bis dahin auf dem besten Weg, erstmals die Vuelta zu gewinnen. Nach drei Etappensiegen lag er vor der achten Etappe in der Gesamtwertung bereits 3:50 Minuten vor dem Spanier Enric Mas.

Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seinem Palmarès noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour gewonnen, dazu gewann er 2024 den Giro d'Italia. (ram/sda/dpa)

Gesamtleader Pogacar muss Vuelta nach Sturz aufgeben
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