Hast du ein NFL-Abo auf DAZN? Dann Achtung vor der neusten Abzocke

Um in der Schweiz alle Spiele der NFL-Saison verfolgen zu können, mussten Fans seit letzter Saison ein Gamepass auf DAZN kaufen. Doch nun versucht der Streaming-Anbieter, seine Kundschaft zu schröpfen. Das musst du dazu wissen.

Nur bei DAZN können Schweizer American-Football-Fans jedes NFL-Spiel der Saison streamen.

Schweizer American-Football-Fans, die den NFL-Game-Pass via DAZN abonniert haben, fanden in den letzten Tagen eine Email des Sport-Streaminganbieters in ihrem Postfach. Dort heisst es: «Dein Abo für den NFL Game Pass wird am 1. August 2024 erneuert. Wenn du nichts unternimmst, wirst du auf einen monatlichen Plan für 55 Franken pro Monat umgeleitet.»

Darunter heisst es weiter: «Um alternative Abonnementoptionen einzusehen, einschliesslich eines Jahresabonnements für 260 Franken im Voraus oder zwölf Zahlungen von 25,99 Franken, besuchen Sie Mein Konto.»

Wird der Kunde also nicht aktiv, wird sein Game Pass automatisch auf eine (immerhin) monatlich kündbare Option umgewandelt, die aber in 12 Monaten nicht mit 260 Franken zu Buche geht (wie noch letztes Jahr), sondern auf das Jahr hochgerechnet dann 660 Franken kosten würde. Aber damit noch nicht genug.

Denn was ist, wenn man keine der beiden oben genannten Optionen wählen will, sondern sein Abo kündigen will? Klickt man auf den Link «Mein Konto», kommt man auf die Account-Detailseite von DAZN.

Und dann fängt die Odyssee an.

So umständlich ist das Kündigen des Game Pass'

Denn einfach so zu kündigen, ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man bereits einmal früher ein klassisches DAZN-Abo hatte (also nicht den Gamepass).

Klickt man auf «DAZN-Mitgliedschaft», steht nämlich zuerst ganz oben, dass die Mitgliedschaft bei DAZN gekündigt wurde (wenn man das klassische Abo bei DAZN nicht mehr hat). Das sorgt schon mal für maximale Verwirrung.

Erst wenn man runterscrollt, kommt man unter «Mehr auf DAZN» auf den NFL Game Pass. Dort muss man dann auf «Mitgliedschaft verwalten» drücken.

Es ist eine Odyssee, wenn man seinen Game Pass auf DAZN kündigen will. Bild: Screenshot DAZN

Es wäre zu erwarten, dass man nach diesem Schritt dann ganz einfach sein Abo kündigen kann. Aber leider falsch gedacht. Denn auch auf dieser Seite muss man noch je ein Mal auf «Mitgliedschaft verwalten» und dann «Mitgliedschaft beenden» drücken, um seine Kündigung einreichen zu können.

Easypeasy kündigen? Denkste! Bild: Screenshot DAZN

Nochmals brauchts einen Klick, diesmal auf «Mitgliedschaft beenden». Bild: Screenshot DAZN

Erst nach gefühlt tausend Klicks ist man endlich am Ziel, dann kann der Kunde auf «Ja, kündigen» drücken.

Endlich am Ziel. Bild: Screenshot DAZN

Streaminganbieter DAZN schon länger in der Kritik

Wer also nicht will, dass sein Game-Pass-Abo automatisch für 55 Franken pro Monat verlängert will, muss jetzt handeln. Denn das Umwandeln des Abo auf einen monatlichen Plan wird am 1. August automatisch geschehen. Kunden haben also noch bis am 31. Juli Zeit, um zu reagieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Streaminganbieter DAZN mit solchen Schröpfungsmethoden auffällt. Der Sportanbieter hat seine Kundschaft in den letzten Jahren regelmässig mit erhöhten Preisen und verwirrenden Angeboten erzürnt.

Das umständliche Kündigen des Game Pass oder die automatische Weiterleitung auf ein viel teureres monatliches Abo ist dabei nur ein weiterer Tropfen auf dem heissen Stein.