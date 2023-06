Der neue Modus

Die Super League wird in der Saison 2023/24 in einem neuen Modus ausgetragen. In den ersten 33 Spieltagen treffen alle Klubs dreimal aufeinander. Danach wird die Liga für die letzten fünf Spieltage geteilt: Die ersten sechs Klubs spielen nochmals je einmal gegeneinander und fechten die Meisterschaft sowie die europäischen Plätze untereinander aus. Die sechs Klubs der unteren Hälfte spielen um den Abstieg. Alle Punkte, Tore und Statistiken werden für die letzten fünf Runden beibehalten.