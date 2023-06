SLO feiert seinen Aufstieg: «Wir werden im FIFA Videospiel sein!»

Die Spieler von Stade Lausanne Ouchy feiern ihren Aufstieg in die Super League. Bild: keystone

SLO feiert seinen Aufstieg: «Jetzt werden wir im FIFA-Game sein!»

Nachdem Sion im Rückspiel der Barrage mit 4:2 besiegt wurde, feierten die Spieler von Stade Lausanne Ouchy am Dienstag auf der Pontaise ihren Aufstieg in die Super League. Eine Reportage aus dem Herzen der Feierlichkeiten.

Yoann Graber / watson.ch/fr

Die Pontaise hatte am Dienstagabend einen Hauch von Athletissima. Da war zum einen die beeindruckende Spitzengeschwindigkeit des kleinen Stürmers Teddy Okou von Stade Lausanne Ouchy, die an die Sprintstars erinnerte, die auf der Tartanbahn des berühmten Lausanner Meetings gelaufen waren. Vor allem aber: volle Tribünen!

Ja, SLO schaffte es, 10'754 Zuschauer anzulocken. Es ist eine Ewigkeit her, dass so viele Menschen zu einem Fussballspiel in die ehrwürdige Arena im oberen Teil der Stadt gekommen waren, selbst als Lausanne-Sport noch dort spielte.

Florian Danho (links) im Zweikampf mit Nathanael Saintini (rechts). Bild: keystone

Man kann jedoch nicht behaupten, dass die Pontaise deshalb zu einem Hexenkessel wurde. Die Stimmung war sehr gutmütig, mit vielen Familien und während des Spiels hörte man vor allem die Gesänge aus dem ebenfalls vollen Gästesektor, der von rund 1'500 Fans des FC Sion besetzt war. In dieser familiären Atmosphäre feierten also die Spieler und der Staff von Stade Lausanne Ouchy nach dem 4:2-Sieg den Aufstieg.

Etwa zehn Minuten vor dem Ende des Spiels forderte der Speaker die Zuschauer dazu auf, nicht auf das Spielfeld zu stürmen. Diese Ansage wurde mit Pfiffen quittiert. Schliesslich gelang es einigen Dutzend jungen Fans und Angehörigen der Spieler, den Rasen zu betreten, um mit ihren Helden zu feiern. Die Walliser Spieler hatten sich längst in ihre Umkleidekabinen zurückgezogen, um ihren Kummer zu ertränken. Nur der Stürmer Gaëtan Karlen und der Trainer Paolo Tramezzani standen den Medien Rede und Antwort.

Teddy Okou (links) bejubelt seinen Treffer zum 3:2. Bild: keystone

Die Stadistes ihrerseits hatten zwangsläufig ein Lächeln auf den Lippen, aber ihre Freude hielt sich in Grenzen. Sie umarmten ihre Familien und Freunde, schrieben Autogramme oder machten Selfies mit jungen Fans. Ohne die Exzesse, die man in solchen Momenten des Jubels manchmal sieht. Fast zu brav, wie die Reife, die sie auf dem Spielfeld zeigten. Selbst in den Interviews, zwischen zwei Fragen zu ihren Emotionen, liessen alle – Spieler, Trainer und Manager – ein wenig Analyse einfliessen. Als ob der Intellekt die Oberhand über den Affekt behalten hätte. Es war, als wäre der Aufstieg etwas ganz Normales.

Tränen und Champagner

Die einzigen Tränen aus Lausanne, die gesichtet wurden, waren die von Corinne Guaix, der Kommunikationsverantwortlichen des Clubs. «Ich arbeite seit neun Jahren für SLO und habe alle vier Aufstiege miterlebt. Ja, das macht mir etwas aus», sagte sie.

Freude bei den Fussballern von SLO Video: watson

Nachdem sie ihre Angehörigen umarmt und begrüsst hatten, versammelten sich die Spieler und das Stadionpersonal in einem Kreis in der Mitte des Spielfelds, die Champagnerflaschen standen daneben. Eine Stimme erhob sich aus der kleinen Ansammlung, die Stimme eines Spielers:

"Hey, Leute, nächste Saison sind wir in FIFA!"

Es ist wahr: Das berühmte Fussball-Videospiel enthält alle Mannschaften der Super League, der einzigen Schweizer Liga, die vertreten ist. Für die meisten Teams ist es das erste Mal, dass ihnen diese Ehre zuteilwird. Für viele Fussballer ist das ein Kindheitstraum.

Doch bevor sie sich auf der Playstation oder der Xbox sehen, werden die Stadistes noch ihren historischen Aufstieg feiern, der eine unglaubliche Saison der Waadtländer Vereine (drei Aufsteiger in die Super League, Yverdon, Lausanne-Sport und nun das SLO) abrundet. Die Bewohner der Pontaise wussten noch nicht, welche Feierlichkeiten sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwarten würden, aber sie warteten nicht, bis sie den Rasen verlassen hatten, um den Champagner zu köpfen.

Es bleibt nun abzuwarten, ob die Entwickler des FIFA-Spiels auch die Feierlichkeiten in der nächsten Version hinzufügen werden.

Die Reaktionen

Giovani Bamba (Mittelfeldspieler von SLO)

«Es ist unglaublich, dass so viele Menschen hier sind. Vor vielen Zuschauern zu spielen, das ist es, was wir lieben.»

Ja, ich empfinde ein Gefühl der Rache gegenüber dem FC Sion (Red: Er spielte zwischen 2018 und 2019 in der U21, ohne jemals eine Chance in der ersten Mannschaft zu bekommen). Ich steige auf und sie steigen ab, für mich ist es ein perfekter Abend. Jetzt bin ich an der Reihe, zu geniessen!

Liridon Mulaj (Mittelfeldspieler von SLO)

Ich bin sehr zufrieden und stolz auf das Team. Wir haben nie gezweifelt. Sion hat heute viel besser gespielt als im Hinspiel, aber wir haben eine starke Antwort gegeben. Meine beiden Tore? Ich bin einfach nur glücklich, dass ich dem Team helfen konnte.

Linus Obexer (Abwehrspieler von SLO)

Ich habe ein wenig gezögert, als ich im letzten Sommer das Angebot von SLO erhielt. Schliesslich hat mich der Sportdirektor, Hiraç Yagan, überzeugt. Und heute bereue ich es nicht!

Ich habe diese verrückte Barrage mit Aarau gegen Xamax im Jahr 2019 verloren. Aus dieser Erfahrung habe ich gelernt. Heute bin ich froh, auf der Seite der Sieger zu sein!

Lavdrim Hajrulahu (Captain von SLO)

Ich glaube, wenn wir alle Heimspiele in einer solchen Atmosphäre gespielt hätten, wären wir direkt aufgestiegen, ohne die Barrage zu durchlaufen! (lacht) Ich hoffe, dass es so weitergeht, denn was das Publikum heute Abend geleistet hat, ist unbeschreiblich, da wird einem ganz warm ums Herz.

Teddy Okou Stürmer von SLO)

Ich bin stolz darauf, dass ich diesen Familienverein an die Spitze bringen konnte. Danke an das Publikum, das in den schwierigen Momenten der zweiten Halbzeit hinter uns stand!

Anthony Braizat (Trainer von SLO)

Ich empfinde grosse Emotionen. Diesen Moment mit dem Publikum teilen zu können, das Ausfüllen der Pontaise, das ist aussergewöhnlich! Diese Kinder (Red.: seine Spieler) haben die ganze Saison über aussergewöhnlich gut gespielt. Sie sind sehr stark! Und ich bin stolz auf sie, dass sie es geschafft haben, sich weiterzuentwickeln.

Serge Duperret (Vize-Präsident von SLO)