Basel ärgert sich trotz erkämpftem Punkt gegen YB – Sion schlägt dezimiertes GC

Nach einem frühen Rückstand kommt der FCB gegen YB doch zu einem Punkt. Derweil machen es sich die Grasshoppers durch einen Platzverweis selbst schwer – Sion profitiert und verdrängt Winterthur wieder auf den letzten Platz.

Basel – Bern 1:1

In der 68. Minute war es einmal mehr Zeki Amdouni, der genau richtig stand. Nach einer Flanke von Sergio Lopez traf der 22-jährige Nationalspieler per Kopf zum 1:1. Es war sein 15. Saisontreffer für den FCB und der Ausgleich war verdient. Die Basler hatten sich nach schwachem Start in die Partie zurückgekämpft und vor dem Ausgleich mehrere Möglichkeiten nicht genutzt.

Amdounis Ausgleich. Video: SRF

Der missglückte Beginn dürfte zumindest teilweise auf die ungewohnte Aufstellung des FCB zurückgehen. Im Vergleich zum Viertelfinal-Hinspiel gegen Nice in der Conference League (2:2) liess Basels Trainer Heiko Vogel mehrere Leistungsträger vorerst auf der Bank. Hinzu kam, dass Stammgoalie Marwin Hitz krankheitshalber fehlte.

«Es ist ein absolut verdienter Punkt, aber es regt mich auch etwas auf, weil mehr dringelegen wäre. Wir waren klar besser.» Basels Taulant Xhaka

Dies wussten die Gäste aus Bern früh auszunutzen. In der 8. Minute leitete Ulisses Garcia eine Flanke per Direktabnahme in die Strafraum-Mitte weiter, wo Jean-Pierre Nsame zur Stelle war. Der derzeit beste Torschütze der Liga schoss seinen 16. Treffer in der Meisterschaft.

Durch das 1:1 baut YB seine Serie der Ungeschlagenheit gegen Basel weiter aus – die letzte Niederlage kassierten die Berner am 11. Juli 2020. Jedoch steht ebenfalls fest, dass die Young Boys am nächsten Wochenende noch nicht Meister werden. Dafür hätten sie einen Sieg in Basel gebraucht.

Das sagt YB-Star Fabian Rieder: «Ich finde nicht, dass wir zu wenig gezeigt haben. In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, in der zweiten war Basel dann besser. Das 1:1 ist sicher nicht schlecht gegen einen Conference-League-Viertelfinalisten.

Wir hätten 2:0 führen sollen, dann ist Basel aber immer besser ins Spiel gekommen, das hätte nicht passieren dürfen.

Es war eine spezielle Situation mit den Fans, fast ein bisschen wie bei Corona, aber das sollte uns eigentlich nicht tangieren. Wir müssen genau gleich spielen, mit oder ohne Fans.»

Das sagt FCB-Trainer Heiko Vogel: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel, aber unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir schlucken zwar wie so oft bei erster Gelegenheit ein Tor, aber das sind wir uns das gewöhnt. Was das Team danach gezeigt hat, war à la bonne heure. Mit etwas mehr Spielglück gehen wir als verdienter Sieger vom Platz.

Wir können mit sehr breiter Brust nach Nizza fahren und rechnen uns auch etwas aus.​

Die Leistung des Teams begeisterte den Trainer. Bild: keystone

Basel - Young Boys 1:1 (0:1)

14'142 Zuschauer. SR San.

Tore: 8. Nsame (Garcia) 0:1. 68. Amdouni (Lopez) 1:1.

Basel: Salvi; Lopez, Adams, Pelmard; Kade (46. Ndoye), Males (46. Diouf), Xhaka (85. Burger), Essiam, Millar; Zeqiri (46. Amdouni), Augustin (85. Fink).

YB: Racioppi; Maceiras, Lustenberger, Amenda, Garcia; Lauper (78. Monteiro); Fassnacht, Rieder, Ugrinic (63. Imeri); Nsame (63. Itten), Elia.

Bemerkungen: Basel ohne Adjetey, Calafiori, Comas, Frei (alle verletzt), Hitz (krank). YB ohne Zesiger (gesperrt), Benito, Camara, Niasse, Rüegg, von Ballmoos (alle verletzt).

Verwarnungen: 31. Nsame (im nächsten Spiel gesperrt), 51. Ugrinic, 57. Diouf, 90. Fink.

GC – Sion 1:3

Der FC Sion bleibt zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Auswärts gegen GC feiern die Walliser einen 3:1-Erfolg. Der Schlüsselmoment im Spiel ereignete sich in der 38. Minute: Nach einer missglückten Annahme im Mittelkreis versuchte Meritan Shabani, vor dem heranstürmenden Joël Schmied an den Ball zu kommen. Dabei traf er den Sion-Verteidiger mit dem Fuss im Gesicht, was eine Platzwunde zur Folge hatte. Shabani, der erst nur die Gelbe Karte gesehen hatte, wurde nach Intervention des Video-Schiedsrichters vom Platz gestellt.

Mit dem Mann mehr sorgte Sion unmittelbar vor und nach der Pause für den Unterschied. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte luchste Mario Balotelli Noah Loosli im GC-Strafraum den Ball ab und traf zur Führung – sein fünfter Treffer in der Super League. Eine halbe Minute nach Wiederanpfiff verwertete Giovanni Sio eine Flanke von Kevin Bua zum 2:0 für die Gäste. Der Anschlusstreffer durch Tomas Ribeiro brachte bei GC kurz etwas Hoffnung zurück, am Schluss setzte sich Sion jedoch verdient durch.

«Heute hat sich alles etwas summiert. Wir hatten Pech und der Gegner Glück.» GC-Verteidiger Noah Loosli

Nach dem Überraschungssieg der Winterthurer in St. Gallen zogen die Sittener nach und gaben den Schlussplatz in der Tabelle wieder an den FCW ab. Zudem zog das Team des am Sonntag gesperrten Trainers David Bettoni nach Punkten mit dem FC Zürich gleich.

Ein glücklicher Treffer für Sion: das 3:1 durch Cyprien. Video: SRF

Das sagt Sions Verteidiger Joël Schmied: «Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen, bis zum Platzverweis war GC das dominierende Team. Das war dann aber der Gamechanger, da wir auch gleich noch in Führung gegangen sind. Wir haben schlecht gespielt und trotzdem drei Punkte geholt, das ist in unserer Situation wirklich wichtig.»

Zwei der drei Torschützen: Mario Balotelli herzt Giovanni Sio. Bild: keystone

Grasshoppers - Sion 1:3 (0:1)

4602 Zuschauer. SR Kanagasingam.

Tore: 45. Balotelli 0:1. 46. Sio (Bua) 0:2. 63. Ribeiro 1:2. 81. Cyprien (Itaitinga) 1:3.

GC: Moreira; Bolla, Loosli, Ribeiro (75. Herc), Schmid (46. Hara); Ndenge (65. Kacuri), Abrashi, Kawabe (75. Pusic); Morandi, Dadaschow (82. Demhasaj), Shabani.

Sion: Lindner; Cavaré, Schmied, Ziegler, Diouf (46. Baltazar); Bua (87. Halabaku), Cyprien, Grgic (71. Araz), Itaitinga; Sio (80. Fortuné), Balotelli (71. Zagré).

Bemerkungen: GC ohne Seko (gesperrt), Momoh, Schettine (beide verletzt). Sion ohne Bettoni (Trainer/gesperrt), Iapichino, Moubandje, Poha (alle verletzt). 39. Rote Karte Shabani. 67. Loosli mit Kopfball an die Latte.

Verwarnungen: 14. Cyprien, 54. Ziegler (im nächsten Spiel gesperrt), 56. Grgic, 87. Fortuné.

