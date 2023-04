Er sorgte in der 2. Halbzeit für die Entscheidung: Pius Dorn (r.) traf doppelt. Bild: keystone

Luzern-Offensive glänzt gegen den FCZ – und schiesst FCL auf Platz 3

Der FC Luzern feiert den zweiten Sieg in Folge. Das Heimspiel gegen den FC Zürich entscheiden die Innerschweizer dank einer Glanzleistung mit 4:1 für sich.

In der 49. Minute ging der nach der Pause eingewechselte Pascal Schürpf komplett vergessen. Unbedrängt passte er in die Mitte, wo Pius Dorn zum 3:1 einschob. Eine Szene, die bezeichnend war für den Defensiv-Auftritt der Gäste. Die Luzerner schafften es mit schnellen Angriffen immer wieder, die FCZ-Abwehr blosszustellen.

So hätte Dejan Sorgic, wäre er kaltblütiger, bereits nach fünf Minuten als zweifacher Torschütze dastehen können. Aus bester Position schoss der 33-Jährige erst am Tor vorbei, dann traf er den Ball nicht richtig. In der 37. Minute holte Sorgic das Verpasste nach und traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 2:0. Davor hatte Max Meyer, dessen Abschluss von Zürichs Becir Omeragic unhaltbar abgelenkt wurde, für die Luzerner Führung gesorgt.

Sorgic stellt auf 2:0. Video: SRF

Ebenso spektakulär wie Sorgic erzielte Ifeanyi Mathew kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Der Nigerianer liess erst einen Gegenspieler ins Leere rutschen, danach schoss er den Ball mit dem linken Fuss in den entfernten Torwinkel.

Der sehenswerte Treffer von Mathew. Video: SRF

Ansonsten fanden die Zürcher jedoch kein Rezept gegen die jungen Verteidiger des FC Luzern. Aufgrund der vielen Abwesenden durch Sperren oder Verletzungen bildeten Severin Ottiger, Luca Jaquez (beide 19 Jahre alt), Marco Burch (22) und Leny Meyer (18) die Viererkette in der Abwehr. Weil sich Jaquez früh verletzt, kam der ein Jahr ältere Mauricio Willimann zu seinem Debüt in der Super League. Wie seine Teamkollegen zeigte der Captain des U21-Teams (klarer Leader in der Promotion League) eine tadellose Leistung.

Dank dem ersten Saisonsieg gegen den FCZ (davor zwei Unentschieden und eine Niederlage) macht Luzern in der Tabelle zumindest bis Sonntag einen Sprung auf den 3. Platz. Mit einem Erfolg gegen Winterthur könnte St. Gallen wieder am FCL vorbeiziehen.

Dorn setzt den Schlusspunkt. Video: SRF

Luzern - Zürich 4:1 (2:1)

14'217 Zuschauer. SR Cibelli.

Tore: 28. Max Meyer (Ottiger) 1:0. 37. Sorgic (Max Meyer) 2:0. 45. Mathew (Boranijasevic) 2:1. 49. Dorn (Schürpf) 3:1. 64. Dorn (Schürpf) 4:1.

Luzern: Müller; Ottiger, Jaquez (17. Willimann), Burch, Leny Meyer; Beloko, Jashari; Dorn, Max Meyer, Chader (46. Schürpf); Sorgic (81. Villiger).

Zürich: Brecher; Omeragic, Katic (60. Ligue), Aliti; Mathew; Boranijasevic, Condé (69. Selnaes), Krasniqi (46. Simic), Hodza; Okita (84. Afriyie), Marchesano (60. Kryeziu).

Bemerkungen: Luzern ohne Beka, Dräger, Frydek, Simani (alle gesperrt), Alabi, Campo, Emini, Kadak, Klidje, Toggenburger (alle verletzt). Zürich ohne Dzemaili, Kamberi (beide gesperrt), Guerrero, Rohner, Santini, Tosin (alle verletzt). 33. Kopfball von Burch an den Pfosten. Keine Verwarnungen.

(nih/sda)