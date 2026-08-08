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Rapperswils Frauen überraschen St.Gallen im Derby

Julia Ruf, links, Queralt Torradeflot, mitte und Adelisa Hafizovic, rechts, jubeln nach dem Tor zum 0:1 im Fussballspiel der Women&#039;s Super League zwischen dem FC Zuerich und dem FC Rapperswil-Jon ...
Rapperswil-Jona überrascht im Derby (Archivbild).Bild: keystone

Rapperswils Frauen überraschen St.Gallen im Derby – GC siegt souverän

08.08.2026, 22:0308.08.2026, 22:03
Inhaltsverzeichnis
Aarau – GC 1:5
Rapperswil-Jona – St.Gallen 4:1
Luzern – Basel 1:2

Aarau – GC 1:5

Die GC Frauen legten auf dem Schachen in Aarau einen furiosen Saisonstart hin. Bereits in der 4. Minute brachte Kayla McKenna die Gäste in Führung. GC blieb auch danach spielbestimmend und liess Aarau kaum aus der eigenen Platzhälfte kommen.

Nach der Pause war es erneut McKenna, die auf 2:0 erhöhte. Tabea Schütt brachte den FC Aarau mit dem Anschlusstreffer nochmals heran, doch die Zürcherinnen reagierten umgehend. Neuzugang Paige Bailey-Gayle, die im Sommer vom Rapperswil zu den Hoppers wechselte, stellte den Zweitorevorsprung wieder her. Damit waren Aarau endgültig die Zähne gezogen.

Rapperswil-Jona – St.Gallen 4:1

Das St.Galler Kantonsderby endet mit einer Überraschung. Rapperswil-Jona, dessen Kader in diesem Sommer mit 13 Transfers stark durcheinandergemischt wurde, setzte sich zuhause gegen St.Gallen mit 3:1 durch.

Bereits nach sechs Minuten traf Neuzugang Evdokia Popadinova zur Führung. St.Gallen gelang noch vor der Pause in der Person von Monika Ibishaj der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel zeigte Rapperswil-Jona jedoch, dass die neu formierte Mannschaft bereits gut harmoniert. Mit drei weiteren Treffern entschieden die Gastgeberinnen die Partie deutlich mit 4:1 für sich. Die Tore fielen kurz nach der Pause innert elf Minuten.

Luzern – Basel 1:2

Ausgeglichen begann das Duell zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. In der 33. Minute war es FCB-Kapitänin Coumba Sow, die die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Für die Vorentscheidung sorgte Lena Göppel. Der Neuzugang vom deutschen Zweitligisten SV Meppen erzielte das 2:0 für Basel. In der Nachspielzeit brachte Ramona Schallberger den FC Luzern mit dem Anschlusstreffer nochmals heran, dieser kam jedoch zu spät.

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