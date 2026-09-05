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US Open: Tsitsipas erstmals seit 2 Jahren im Achtelfinal

epa13208048 Stefanos Tsitsipas of Greece in action against Lloyd Harris of South Africa during the second round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center ...
Stefanos Tsitsipas erreicht mal wieder einen Grand-Slam-Achtelfinal.Bild: keystone

Tsitsipas überrascht an den US Open weiterhin – Williams-Schwestern verlieren knapp

05.09.2026, 08:0005.09.2026, 08:00

Tsitsipas siegt gegen Lehecka

Stefanos Tsitsipas (ATP 53) gewinnt am US Open gegen Jiri Lehecka (ATP 18) 2:6, 6:1 7:6 (7:3), 6:1. Der Sieg über vier Sätze beschert dem Griechen den ersten Achtelfinal-Einzug an einem Grand-Slam-Turnier seit über zwei Jahren. 2024 stiess der Grieche am French Open in den Viertelfinal vor. Seither war auf Grand-Slam-Stufe jeweils in der ersten oder der zweiten Runde Schluss für Tsitsipas.

Bereits gegen Arthur Fils - die Nummer 10 der Setzliste - hatte Tsitsipas mit dem Sieg in der ersten Runde für eine Überraschung gesorgt.

Stefanos Tsitsipas, of Greece, celebrates winning a match against Arthur Fils, of France, during the first round of the U.S. Open tennis championships, Monday, Aug. 31, 2026, in New York. (AP Photo/Ki ...
Der Greiche überrascht weiterhin.Bild: keystone

Williams-Schwestern fehlt nur wenig

Vier Jahre nach ihrem bislang letzten gemeinsamen Auftritt in New York begeistern Serena und Venus Williams das Tennis-Publikum. Zwar verloren die beiden Schwestern ihr Doppel mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (7:10) gegen die Australierin Maya Joint und Chan Hao-Ching aus Taiwan. Doch es fehlte nur wenig zum Sieg.

Venus Williams, right, and Serena Williams, of the United States, slap hands during the third set as they play against Hao-Ching Chan, of Taiwan, and Maya Joint, of Australia, during a women&#039;s do ...
Nur knapp müssen sich die Williams-Schwestern geschlagen geben.Bild: keystone

Im vorigen Monat hatten die Williams-Schwestern ihr erstes gemeinsames Doppel seit 2022 absolviert. Und zunächst war ihnen im ersten Satz die fehlende Spielpraxis und Abstimmung anzumerken. Erst nach und nach liessen die beiden die alte Magie aufblitzen. Im Tiebreak des dritten Satzes lagen die US-Amerikanerinnen sogar schon mit 5:0 vorne - und mussten sich nach rund drei Stunden doch geschlagen geben.

Als Doppel haben die beiden Schwestern 14 Grand-Slam-Titel gewonnen und dazu noch dreimal zusammen olympisches Gold geholt. (riz/sda/dpa)

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