Lulu Sun trumpft in Wimbledon gross auf. Bild: keystone

Alcaraz mit Kampf weiter +++ Schweizerin schreibt in Wimbledon neuseeländische Geschichte

Lulu Sun schreibt neuseeländische Geschichte

Die in der Schweiz aufgewachsene, mittlerweile für Neuseeland spielende Lulu Sun (WTA 123) setzt ihren Erfolgslauf in Wimbledon fort.

Die 23-Jährige schaffte mit zwei gewonnenen Tiebreaks gegen die Chinesin Zhu Lin (WTA 61) den Einzug in die Achtelfinals, was vor ihr in Wimbledon noch keiner Neuseeländerin gelungen war. Unter neuer Flagge spielt die auf einer neuseeländischen Insel geborene Tochter einer Chinesin und eines Kroaten erst seit diesem Frühjahr – und dabei ist sie so erfolgreich wie noch nie.

In London gewann sie ihren ersten Match an einem Grand-Slam-Turnier, nachdem sie sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte. Den siebten Sieg in Serie strebt Sun im Achtelfinal gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 9) oder Emma Raducanu (WTA 135), die britische US-Open-Siegerin von 2021, an.

Alcaraz zittert sich weiter

Carlos Alcaraz erreichte über Umwege die Achtelfinals. Bei geschlossenem Hallendach musste der Vorjahressieger aus Spanien gegen den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 29) zweimal einen Satzrückstand wettmachen, ehe nach knapp vier Stunden der 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2-Sieg feststand.

