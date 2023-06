Alles rausgehauen, zum 23. Mal ein Major gewonnen: Novak Djokovic. Bild: keystone

Djokovic schlägt Ruud und ist neuer Rekordsieger von Grand-Slam-Turnieren

Novak Djokovic gewinnt das French Open und damit seinen 23. Grand-Slam-Titel. Der Serbe ist neu alleiniger Rekordhalter. Im Final setzte er sich nach einem hart umkämpften ersten Satz gegen den Norweger Casper Ruud 7:6, 6:3, 7:5 durch.

Mehr «Sport»

Bisher teilte sich Novak Djokovic den Rekord mit Rafael Nadal, der dieses Jahr in Paris verletzungshalber fehlte. Nach dem dritten Triumph am French Open ist er nun auch der erste Mann, der jedes Grand-Slam-Turnier mindestens dreimal gewonnen hat. Ruud verlor hingegen auch seinen dritten grossen Final nach Paris vor einem Jahr (gegen Nadal) und dem US Open (gegen Carlos Alcaraz).

Auch Ruuds bestes Tennis reichte nicht. Bild: keystone

Im Gegensatz zum letzten Jahr, als er gegen sein grosses Idol Nadal völlig chancenlos blieb, startete Ruud diesmal stark in die Partie. Sein bestes Tennis reichte jedoch nicht einmal zu einem Satzerfolg. Die Nummer 4 der Welt führte schnell 4:1 und stand bei 5:4 und Aufschlag Djokovic zwei Punkte vor dem Gewinn des ersten Satzes. Bei den entscheidenden Punkten tat der Serbe aber das, was er fast immer tut: Er erhöhte sein Niveau und machte schlicht und ergreifend keine Fehler mehr.

Der letzte Punkt im Tiebreak von Satz 1. Video: SRF

In der «Money Time» unantastbar

In seinem sechsten Tiebreak im diesjährigen Turnier behielt Djokovic zum sechsten Mal die Oberhand. In keinem dieser Kurzentscheidungen beging er einen einzigen unerzwungenen Fehler.

Den Verlust dieses aus seiner Sicht eigentlich hervorragenden Satzes in fast eineinhalb Stunden konnte Ruud nicht verkraften – weder physisch, noch mental. Erst im dritten Satz konnte sich der 24-jährige Norweger nochmals steigern, in der «Money Time» war Djokovic aber erneut unantastbar. Zu Null holte er das Break zum 6:5 und nach knapp dreieinviertel Stunden den Sieg.

Der Matchball im Final. Video: SRF

Eine Frau ist (noch) vor Djokovic

Nach diesem 23. Grand-Slam-Titel kann sich Djokovic nun daran machen, die Rekordhalterin bei den Frauen, Margaret Court mit 24 Major-Siegen, einzuholen. Die Chance bietet sich ihm bereits in gut einem Monat in Wimbledon, wo er seit sechs Jahren ungeschlagen ist.

Tennisspieler mit mindestens zwei Grand-Slam-Titeln (seit 1968) 1 / 32 Tennisspieler mit mindestens zwei Grand-Slam-Titeln (seit 1968) quelle: keystone / neil hall

Dass Djokovic von Alcaraz, den er im Halbfinal bezwungen hat, wieder die Nummer 1 der Weltrangliste übernimmt, ist angesichts der historischen Rekorde, fast schon Nebensache. Ebenso, dass er mit 36 Jahren und 20 Tagen nun der älteste Sieger in der Geschichte des French Open ist. (ram/sda)