Djokovic feiert seinen Einzug in den Halbfinal der French Open. Bild: keystone

Die 12 Rekorde, die Novak Djokovic noch brechen kann

Novak Djokovic hat gerade einen neuen Rekord in Roland Garros aufgestellt, wo er zum 17. Mal das Viertelfinale erreicht hat. Der Serbe ist jedoch bei weitem nicht der Inhaber aller Marken im Tennis.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Yoann Graber Folge mir

Mehr «Sport»

Mit seinem Sieg über den Peruaner Juan Pablo Varillas am Sonntag erreichte Novak Djokovic zum 17. Mal den Viertelfinal bei den French Open. Das ist ein Rekord auf Pariser Sand. Im Halbfinal trifft er heute Freitag (15 Uhr) auf den Spanier Carlos Alcaraz.

Djokovic, die aktuelle Nummer 3 der Welt hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, so viele Rekorde wie möglich brechen zu wollen. Aber er hat noch viel Arbeit vor sich. Der Beweis dafür sind diese 12 Marken:

Anzahl Grand-Slam-Titel

Novak Djokovic hat 22 Grand-Slam-Titel gewonnen – die gleiche Anzahl wie Rafael Nadal. Der Serbe und der Spanier halten gemeinsam den Rekord im Herrentennis.

Tennisspieler mit mindestens zwei Grand-Slam-Titeln (seit 1968) 1 / 32 Tennisspieler mit mindestens zwei Grand-Slam-Titeln (seit 1968) quelle: keystone / christophe petit tesson

Der absolute Rekord gehört jedoch Margaret Court. Die 80-jährige Australierin hat insgesamt 24 Majors gewonnen. Serena Williams hat ihren Zähler bei 23 eingefroren.

Anzahl Titel an einem einzelnen Grand-Slam-Turnier

Novak Djokovic hat die Australian Open zehnmal gewonnen, das Grand-Slam-Turnier, bei dem er mit Abstand am erfolgreichsten war. Der Serbe ist jedoch noch immer weit vom absoluten Rekord entfernt. Dieser gehört Rafael Nadal, der monumentale 14 Mal in Roland Garros triumphierte.

Anzahl Wimbledon-Titel

Für viele Puristen ist Wimbledon DAS Mekka des Tennis. Novak Djokovic hat hier sieben Mal den Titel gewonnen. Das ist einer weniger als Roger Federer, der auf dem Londoner Rasen der erfolgreichste Spieler der Geschichte ist. Djokovic, der sich auf diesem Belag sehr wohl fühlt, wird also versuchen, diese Marke in diesem Jahr zu egalisieren.

Federers Triumphe in Wimbledon 1 / 10 Alle Triumphe von Roger Federer in Wimbledon quelle: ap / anja niedringhaus

Anzahl Grand-Slam-Finals

Anfang des Jahres gewann Novak Djokovic die Australian Open, indem er im Final Stefanos Tsitsipas besiegte. Es war damals der 33. Final des Serben bei einem Grand Slam. Wenn er bei den French Open das Endspiel erreicht, stellt er den Rekord von Chris Evert ein. Die 68-jährige Amerikanerin spielte 34 Mal in einem Final und gewann 18 Titel.

Chris Evert in diesem Frühling. Bild: www.imago-images.de

Anzahl Jahre als Nummer 1 der Welt

Falls er das Kalenderjahr im Dezember als Weltnummer 1 beendet, wird Djokovic (derzeit ATP 3) am Ende der Saison den Rekord für die Anzahl der Male auf dem Thron einstellen. Dieser gehört der Deutschen Steffi Graf (53), die acht Jahre auf dem Stuhl der Weltranglistenersten abgeschlossen hat.

Anzahl Turniersiege

Insgesamt hat Novak Djokovic 93 Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der in Belgrad geborene Djokovic ist noch weit vom Rekord des 70-jährigen Amerikaners Jimmy Connors entfernt, der 109 Trophäen in die Höhe stemmte. Zum Vergleich: Roger Federer schloss seine Karriere mit 103 Titeln ab.

Jimmy Connors als Trainer von Genie Bouchard. Bild: imago sportfotodienst

Anzahl gewonnener Spiele auf der Tour

Diese Marke gehört ebenfalls Jimmy Connors: Er gewann 1274 Spiele auf der ATP-Tour (Siegquote: 82 Prozent). Djokovic kommt auf bislang 1052 Siege (Siegquote: 83 Prozent).

Den Grand Slam schaffen

Der einzige Tennisspieler, dem der kalendarische Grand Slam – alle vier Grand-Slam-Titel im selben Jahr zu gewinnen – gelang, war 1969 der Australier Rod Laver.

Rod Laver sitzt im Publikum, als sich Djokovic 2021 im US-Open-Final die Chance auf den Grand Slam bietet. Bild: keystone

Novak Djokovic war 2011 und 2015 nahe an diesem Erfolg, scheiterte aber jeweils bei den French Open. Und 2021 hatte der Serbe die ersten drei Majors des Jahres (Australian Open, French Open und Wimbledon) gewonnen, wurde dann aber im Final der US Open von Daniil Medwedew gestoppt. Djokovic, der Anfang des Jahres bereits in Melbourne den Titel gewonnen hatte, kann von diesem Kunststück im Jahr 2023 träumen.

Alle sechs grossen Titel holen

Im Tennis gibt es sechs Haupttitel: die vier Grand-Slam-Turniere, das Masters am Ende des Jahres und die Olympischen Spiele. Nur ein Spieler hat sie alle gewonnen: der 53-jährige Andre Agassi.

Ins Sternenbanner gehüllt präsentiert Andre Agassi seine Goldmedaille von den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Bild: www.imago-images.de

Novak Djokovic fehlt nur noch eine olympische Goldmedaille, um mit dem Amerikaner gleichzuziehen. Federer fehlte Olympiagold und Nadal das Masters, um Agassi zu übertreffen.

Anzahl der aufeinanderfolgenden Siege bei einem Grand Slam

Novak Djokovic ist bei den Australian Open seit 2018 ungeschlagen. Er hat dort 28 Spiele in Folge gewonnen, diese Serie läuft noch. Vom Rekord für aufeinanderfolgende Siege bei einem einzelnen Grand-Slam-Turnier ist der Serbe jedoch noch weit entfernt. Dieser gehört dem Schweden Björn Borg (67), der in Wimbledon 41 Erfolge in Folge verbuchen konnte.

Down under fühlt sich Djokovic wohl, obwohl es da auch schon … kleinere Problemchen gab. Bild: keystone

Anzahl der gewonnenen Masters

Novak Djokovic hält zusammen mit Roger Federer den Rekord für die meisten Titel beim Jahresend-Turnier der Besten: Sechs. Der Serbe hat die Chance, beim Masters am Ende dieser Saison die alleinige Führung in dieser Rangliste zu übernehmen.

Anzahl der gewonnenen aufeinanderfolgenden Spiele

Es ist vielleicht der Rekord – neben der Anzahl der Grand-Slam-Titel –, der für Djokovic am schwierigsten zu brechen sein wird. Diese Marke wurde 1977 von dem 70-jährigen Argentinier Guillermo Villas aufgestellt, der 46 Duelle in Folge gewann.

Der Serbe war 2011 nicht weit von dieser Marke entfernt. Aber Roger Federer stoppte seine Serie von 41 aufeinanderfolgenden Siegen in einem stratosphärischen Halbfinal bei den French Open.