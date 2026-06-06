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Roland Garros: Andrejewa gewinnt die French Open

Russia&#039;s Mirra Andreeva returns during the final tennis match against Poland&#039;s Maja Chwalinska at the French Open in Paris, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) Mirra Andreeva
Mirra Andrejewa gewinnt zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier.Bild: keystone

Qualifikantin Chwalinska verliert im Final: Andrejewa gewinnt die French Open

Die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa gewinnt am French Open ihren ersten Grand-Slam-Titel. Im Final in Paris lässt die Weltnummer 8 der Qualifikantin Maja Chwalinska aus Polen mit 6:3, 6:2 keine Chance.
06.06.2026, 16:4906.06.2026, 17:03

Die unerwartete Final-Affiche bot den 15'000 Zuschauern wenig begeisterndes Tennis. Chwalinska, nur die Nummer 114 der Welt, brachte als erste Spielerin ihren Aufschlag durch. Es war das Game zum 3:2, doch danach passte für die erste Qualifikantin in einem French-Open-Final nichts mehr zusammen.

Erst beim Stand von 3:6, 0:5 gewann die 24-jährige Linkshänderin aus dem Bezirk Krakau wieder ein Game. Dazwischen spielte Mirra Andrejewa bei ziemlich windigen Verhältnissen gross auf und wurde ihrer Favoritenrolle eindrücklich gerecht. Die 19-Jährige aus Krasnojarsk in Sibirien war die aggressivere Spielerin und liess Chwalinska kaum Möglichkeiten, ihr bis zum Final so erfrischen variantenreiches Spiel aufzuziehen.

Am Ende flatterten bei Andrejewa angesichts ihres grössten Titels noch etwas die Nerven. Sie gab noch zwei Games ab, nutzte aber nach nur 82 Minuten ihren ersten Matchball.

Andrejewa verwandelt den Matchball.Video: SRF

Die Russin trainiert seit einigen Jahren in Cannes im Süden Frankreichs und wird hauptsächlich von der Spanierin Conchita Martinez, der Wimbledonsiegerin von 1994 und French-Open-Finalistin von 2000, betreut. Vor zwei Jahren stieg sie unter anderem dank dem Halbfinal-Einzug in Paris in die Weltspitze auf und konnte sich seither dort etablieren. Auf den ganz grossen Triumph musste sie aber noch ein wenig warten.

Nun ist Andrejewa die vierte Russin, die in Roland Garros triumphiert - nach Anastasia Myskina (2004), Swetlana Kusnezowa (2009) sowie zweimal Maria Scharapowa (2012 und 2014). Es dürfte nicht ihr letzter grosser Titel bleiben, sie bewies in den letzten zwei Wochen enorme Reife für ihr Alter und gab nur einen Satz ab.

Chwalinska wird sich mit einem riesigen Sprung in der Weltrangliste auf Platz 21 und 1,4 Millionen Euro Preisgeld trösten können. Mit ihren neun Siegen inklusive Qualifikation hatte sie immer wieder ihre Hotelreservation verlängern und sich dafür Geld borgen müssen. Auch ihre Kleider kauft sie (bis jetzt) selber. (riz/sda)

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