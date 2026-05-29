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Tennis-Sensation Serena Williams steht mit 44 Jahren wohl vor Comeback

Serena Williams is inside the Ferrari garage before the first practice session ahead of the Miami Formula One Grand Prix, Friday, May 1, 2026, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Marta Lavandier) Serena ...
Noch immer durchtrainiert: Serena Williams, hier am Rande des Formel-1-Rennens in Miami vor wenigen Wochen.Bild: keystone

Tennis-Legende Serena Williams wohl vor Comeback – mit 44 Jahren

Eigentlich hatte Serena Williams schon vor knapp vier Jahren ihre Karriere beendet. Nun aber könnte sie offenbar doch auf den Tenniscourt zurückkehren – schon in wenigen Wochen.
29.05.2026, 12:5129.05.2026, 12:52
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Es wäre eines der spektakulärsten Comebacks der Tennis-Geschichte: Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams steht offenbar vor der Rückkehr auf die Tour. Laut einem Bericht des britischen Telegraph habe die 44 Jahre alte US-Amerikanerin eine Wildcard für das Rasenturnier im Londoner Queen's Club in rund zwei Wochen beantragt. Dem Bericht zufolge soll sie einen Start im Doppel an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko (19) planen.

Victoria Mboko of Canada returns to Katerina Siniakova of the Czech Republic during their second round women&#039;s singles tennis match at the French Open tennis tournament in Paris, Thursday, May 28 ...
Victoria Mboko soll an der Seite von Williams Doppel spielen.Bild: keystone

Williams war im vergangenen Jahr wieder in den Anti-Doping-Testpool eingetreten und hatte bei Fans damit erste Hoffnungen auf eine Rückkehr geweckt, die Spekulationen hatten sich aber nicht bestätigt. Williams hatte ihre einzigartige Karriere eigentlich im Jahr 2022 bei den US Open beendet.

In ihrer beispiellos erfolgreichen Laufbahn gewann sie auch viermal Olympia-Gold: 2012 im Einzel, in den Jahren 2000, 2008 und 2012 dazu im Doppel an der Seite ihrer älteren Schwester Venus. Dazu hält sie zahlreiche Rekorde rund um die vier Grand-Slam-Turniere, ist die Rekordsiegerin von Australian Open (sieben Titel) und US Open (sechs) in der sogenannten «Open Era» seit 1968.

«Werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen»

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka würde ein Comeback von Williams begrüssen. «Es wird die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein grosses Publikum an. Also, ja, ich finde es gut. Ich werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen. Ich glaube, das werden viele tun», sagte die Japanerin, als sie auf die Gerüchte bei den French Open angesprochen wurde.

Venus Williams (45), die ältere Schwester von Serena und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, hatte im vergangenen Sommer ihr Comeback auf der Tour gegeben (watson berichtete).

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