freundlich25°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Tour de France: Schmid sprintet auf den zweiten Platz

21-07-2026 Tour De France Tappa 16 Evian Les Bains - Thonon Les Bains 2026, Jayco Aula Schmid, Mauro Thonon Les Bains PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxNED
Mauro Schmid zeigte erneut eine sehr starke Leistung.Bild: www.imago-images.de

Schmid verpasst den zweiten Etappensieg nur knapp – Philipsen gewinnt im Sprint

Der Belgier Jasper Philipsen gewinnt vor dem Schweizer Mauro Schmid die 17. Etappe der Tour de France nach Voiron. Philipsen gewann zum elften Mal eine Tour-de-France-Etappe.
22.07.2026, 17:2322.07.2026, 17:49

Nach zwei dritten Plätzen und fünf Top-5-Platzierungen setzte sich Philipsen erstmals in diesem Jahr durch. Mathieu van der Poel zog für seinen Teamkollegen den Sprint perfekt an. «Eine enorme Erleichterung für mich, dass es diesmal geklappt hat», so Philipsen im Ziel, «und es war sehr bitter, dass ich 17 Tage lang auf diesen Sieg warten musste.»

Philipsen kann bis am Sonntag noch das Punkteklassement der Tour gewinnen. Sein Rückstand zu Leader Mads Pedersen beträgt bloss noch sieben Punkte.

Belgium&#039;s Jasper Philipsen crosses the finish line to win the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. ( ...
Jasper Philipsen jubelt nach dem Ettapensieg.Bild: keystone

Für die Schweizer Akteure gab es Gutes wie Schlechtes. Der Schweizer Mauro Schmid, der Etappensieger des letzten Freitags, sprintete auf Platz 2. Der einstige Bahnspezialist des Teams Jayco-AlUla blieb zwar gegen Philipsen chancenlos, übersprintete aber Spezialisten wie Olav Kooij (NED/3.), Lewis Askey (GBR/4.) und Rick Pluimers (NED/5.). «Dass ich überhaupt mitsprintete, war nicht so geplant», gestand Mauro Schmid im Zielraum. Er hätte Teamkollege Michael Matthews (AUS) nach vorne ziehen sollen; Matthews schaffte es indessen nicht nach vorne.

Für Yannis Voisard, den besten Schweizer im Gesamtklassement, lief es weniger gut. Zwar erreichte der Jurassier das Ziel im Hauptfeld und verteidigte seinen 10. Gesamtplatz mit Erfolg. Aber Jegat Jourdan (FRA), der Gesamt-Neunte, schaffte es in die Spitzengruppe. Die Chance, dass Voisard in den nächsten drei Bergetappen noch vorrücken kann, stehen nun markant weniger gut. Aus 88 Sekunden Rückstand auf Platz 9 wurden mehr als zehn Minuten. (riz/sda)

Yannis Voisard ist an der Tour de France als erster Schweizer seit Jahren auf Top-Ten-Kurs
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Velounfälle in der Schweiz
1 / 5
Velounfälle in der Schweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sergio vs. Nils –Wer kann besser Veloschlauch wechseln
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Yannis Voisard ist an der Tour de France als erster Schweizer seit Jahren auf Top-Ten-Kurs
Der Schweizer Yannis Voisard ist eine der Überraschungen der Tour de France. Der Jurassier, ein Späteinsteiger, könnte am Sonntag zu seinem 28. Geburtstag die Tour de France in den Top Ten abschliessen.
«Ich bin nicht euphorisch, ich bleibe konzentriert», sagte Voisard am Montag während des zweiten Ruhetags in einem Interview gegenüber dem «Quotidien Jurassien». Es schien, als wolle er die Begeisterung seiner Fans ein wenig dämpfen.
Zur Story