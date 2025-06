Märchen geht weiter! Weltnummer 361 im Halbfinal – dort wartet Gauff

Gauff, die Gewinnerin des US Open 2023, steht beim French Open zum dritten Mal in der Runde der letzten vier und darf weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Sie trifft nun auf die Russin Mirra Andrejewa oder Frankreichs Überraschungsfrau Löis Boisson. (ram/sda)

Die 22-jährige Französin, die von tausenden frenetischen Zuschauern getragen wurde, konnte selbst kaum fassen, was sie erreicht hat: «Es war unglaublich. Es ist unmöglich, zu beschreiben, was mir diese Unterstützung von euch bedeutet.» Das Spiel sei kompliziert gewesen, sie sei nach dem ersten Satz schon erschöpft gewesen, doch sie hätte das Spiel irgendwie zu Ende gebracht. Im Halbfinal trifft die Überraschungsfrau auf die US-Amerikanerin Coco Gauff.

Die französische Sensation Loïs Boisson steht im Halbfinal des French Open. Nach der Weltnummer 3 Jessica Pegula im Achtelfinal schlägt die Weltnummer 361 (!) auch die an Nummer 6 gesetzte Russin Mirra Andreeva in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3.

Shiffrin über ihre posttraumatische Belastungsstörung: «Ich fühlte nur Schmerz»

Mikaela Shiffrin stürzte im letzten November auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg fürchterlich und zog sich schlimme Verletzungen zu. Durch den Unfall litt die US-Amerikanerin daraufhin an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Angstzuständen.

Am 30. November 2024 stürzte Mikaela Shiffrin bei ihrem Heimrennen in Killington fürchterlich und zog sich eine tiefe Stichwunde am Bauch zu. Die Verletzung war so gross, dass sie daraufhin auch operiert werden musste und für längere Zeit ausfiel. Doch nicht nur aufgrund der Verletzung, denn wie die 30-Jährige in einem Beitrag der Players' Tribute nun mitteilt, litt Shiffrin an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Angstzuständen.