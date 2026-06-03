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French Open: Qualifikantin Chwalinska steht im Halbfinal

epa13012982 Maja Chwalinska of Poland celebrates winning her Women&#039;s quarterfinal match against Anna Kalinskaya of Russia at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris ...
Maja Chwalinska glaubt nicht, was sie gerade erreicht hat.Bild: keystone

Sensation bei den French Open: Qualifikantin Chwalinska steht im Halbfinal

03.06.2026, 14:0003.06.2026, 14:36

Die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska verblüfft am French Open weiter. Nach einem 7:6, 6:3-Sieg gegen die als Nummer 22 gesetzte Anna Kalinskaja steht sie im Halbfinal.

«Ehrlich gesagt, keiner kennt mich», meinte Maja Chwalinska nach ihrem Einzug in die Viertelfinals im Platz-Interview lachend. Das schien ihr ganz recht zu sein, ändert sich nun aber rapide. Am Mittwoch zeigte die 24-jährige Linkshänderin aus der Nähe von Krakau eine weitere überzeugende Vorstellung.

Gegen die Russin Anna Kalinskaja, die frühere Freundin des Weltranglistenersten Jannik Sinner, startete Chawlinska brillant, verspielte in der Folge aber eine 5:1-Führung. Die Polin liess sich davon nicht beirren, gewann den Satz noch im Tiebreak und am Ende nach knapp zwei Stunden die Partie.

Chwalinska spielt in Paris erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier und gewann bei den ersten beiden einen Match. Nun sind es auf dem Sand der französischen Metropole inklusive Qualifikation bereits deren acht - und dabei nur einen Satz verloren. Im Halbfinal am Donnerstag trifft sie nun auf die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka aus Belarus oder die als Nummer 25 gesetzte Diana Schnaider. Unmöglich scheint für die Polin mittlerweile nichts mehr. (riz/sda)

Fan klaut Tennis-Star am French Open den Schläger – doch es gibt ein Happy End
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Siebter Sieg in Folge für die Polin Maja Chwalinska
Die Polin Maja Chwalinska steht als erste Qualifikantin seit sechs Jahren beim French Open im Viertelfinal. Die 24-Jährige setzt sich gegen die Französin Diane Parry ohne Mühe mit 6:3, 6:2 durch.
Der Höhenflug von Chwalinska in Paris kommt ohne Ankündigung. Die nur 164 Zentimeter grosse Linkshänderin hatte vor Roland Garros auf der WTA-Tour nur zwei Matches auf Sand gewonnen und war in diesem Jahr fast ausschliesslich auf der zweithöchsten Turnierstufe angetreten.
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