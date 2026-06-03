Maja Chwalinska glaubt nicht, was sie gerade erreicht hat. Bild: keystone

Sensation bei den French Open: Qualifikantin Chwalinska steht im Halbfinal

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Die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska verblüfft am French Open weiter. Nach einem 7:6, 6:3-Sieg gegen die als Nummer 22 gesetzte Anna Kalinskaja steht sie im Halbfinal.

«Ehrlich gesagt, keiner kennt mich», meinte Maja Chwalinska nach ihrem Einzug in die Viertelfinals im Platz-Interview lachend. Das schien ihr ganz recht zu sein, ändert sich nun aber rapide. Am Mittwoch zeigte die 24-jährige Linkshänderin aus der Nähe von Krakau eine weitere überzeugende Vorstellung.

Gegen die Russin Anna Kalinskaja, die frühere Freundin des Weltranglistenersten Jannik Sinner, startete Chawlinska brillant, verspielte in der Folge aber eine 5:1-Führung. Die Polin liess sich davon nicht beirren, gewann den Satz noch im Tiebreak und am Ende nach knapp zwei Stunden die Partie.

Chwalinska spielt in Paris erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier und gewann bei den ersten beiden einen Match. Nun sind es auf dem Sand der französischen Metropole inklusive Qualifikation bereits deren acht - und dabei nur einen Satz verloren. Im Halbfinal am Donnerstag trifft sie nun auf die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka aus Belarus oder die als Nummer 25 gesetzte Diana Schnaider. Unmöglich scheint für die Polin mittlerweile nichts mehr. (riz/sda)