meist klar14°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Champions Hockey League: Davos schlägt den polnischen Meister mit Mühe

Switzerland&#039;s team HC Davos celebrate after scoring 1:0, during a Champions Hockey League game between HC Davos, HCD (SUI) and Eisbaren Berlin, EBB (GER), at the ice stadium VAT Arena, in Davos, ...
Der HC Davos bleibt in der Champions Hockey League ungeschlagen.Bild: keystone

Davos schlägt den polnischen Meister mit Mühe ++ Servette verliert dramatisch

Genève-Servette geht als erster Schweizer Vertreter in der diesjährigen Champions Hockey League als Verlierer vom Eis. Die Genfer unterliegen Skelleftea auswärts. Davos feiert den dritten Sieg.
10.09.2026, 21:3810.09.2026, 21:52

Skelleftea – Servette 3:2

Im achten Spiel eines Schweizer Klubs setzte es die erste Niederlage in der Champions Hockey League ab. Genève-Servette kassierte beim schwedischen Meister 21 Sekunden vor Schluss das entscheidende 3:2 durch einen Schuss von Verteidiger Arvid Lundberg. Für Servette hatten zuvor Vincent Praplan nach 132 Sekunden zum 1:0 und der 18-jährige Litauer Simas Ignatavicius im Schlussdrittel zum 2:2 getroffen. Skelleftea gelang die Wende vom 0:1 zum 2:1 gegen Ende des Startdrittels mit zwei Powerplay-Toren.

Skelleftea - Genève-Servette 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
SR Öhlund/Folkstrand (SWE).
Tore: 3. Praplan (Miranda, Sutter) 0:1. 18. Lindberg (Pudas, Johnson/Powerplaytor) 1:1. 19. Fasching (Lindberg, Johnson/Powerplaytor) 2:1. 49. Ignatavicius (Rod, Müller) 2:2. 60. (19:39) Lundberg (Lindholm, Hugg) 3:2.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Skelleftea, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

Tychy – Davos 2:4

Der HC Davos kam mit dem 4:2 beim polnischen Meister Tychy zum dritten Sieg im dritten Spiel. Routinier Lukas Frick und der junge Stürmer Lars Steiner brachten die Davoser im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Nach dem polnischen Anschlusstreffer im Powerplay in der 28. Minute stellte Filip Zadina ebenfalls in Überzahl den Zweitorevorsprung fünf Minuten später wieder her. Die letzten beiden Treffer der Partie fielen in den letzten neun Sekunden: zuerst für Tychy zum 2:3, dann für den HCD zum Schlussstand ins leere Tor. Am Samstag fordert Davos Skelleftea auswärts, während Genève-Servette nach Tychy reist.

Tychy - Davos 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
2015 Zuschauer. - SR Kaczmarek/Kasprzyk (POL).
Tore: 8. Frick (Allard) 0:1. 18. Steiner (Jäger, Van der Kaaij) 0:2. 28. Pociecha (Jeziorski/Powerplaytor) 1:2. 33. Zadina (Jäger, Egli/Powerplaytor) 1:3. 60. Janik (Pociecha, Viitanen) 2:3. 60. Asplund (Lemieux, Jung) 2:4.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Tychy, 6mal 2 Minuten gegen Davos. (riz/sda)

Die Tabelle

Das ist wohl die Entscheidung: Bayern erhöht gegen Bodö + ManUnited dominant
Liveticker
Das ist wohl die Entscheidung: Bayern erhöht gegen Bodö + ManUnited dominant
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Ice Hockey Awards 2026
1 / 12
Die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Ice Hockey Awards 2026

Wertvollster Spieler (MVP) der Playoffs: Reto Berra (Fribourg-Gottéron).
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier ist Patrick Fischer den Tränen nahe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zug, Bern und Servette – drei taumelnde Titanen
Alle drei enttäuschten letzte Saison, alle drei sind Titanen des Geldes und des Talentes mit dem Potenzial für mindestens eine direkte Playoff-Qualifikation (6.). Aber alle drei taumeln mit einem neuen Trainer und ungelösten Problemen zwischen sportlicher Renaissance und Absturz in die neue Saison. Garantiert ist nur eines: beste Unterhaltung.
Zur Story